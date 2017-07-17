 بالصور .. محافظ السليل يدشن حملة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالصور .. محافظ السليل يدشن حملة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي الأمير حسام بن سعود يفتتح معرض الكتاب الثالث بجامعة الباحة بمنحنى احترافي إطلاق ” مسابقة القصة القصيرة ” محتواها ” رؤية المملكة 2030م ” .. بأندية الشرقية بالتعاون مع إدارة التعليم..الملاحظة الاجتماعية بالافلاج تنظم برنامجاً منوعاً لأبنائها الأمير أحمد بن فهد يستقبل منسوبو مكتب “الهيئة العامة للرياضة” ورواد الرياضة ورؤساء الأندية الرياضية محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهراني مركز مكافحة الجريمة يوصى ببرامج للحد من جرائم الاعتداء على رجال الأمن الاتفاق يواجه سابيل الأذربيجاني غداً في ثالث تجاربه الودية صحة جازان لا صحة لما تم تداوله بشأن ولادة مريضة بأحد الممرات منتخبنا يفتتح مبارياته في التصفيات الآسيوية بمواجهة شقيقه البحريني مصادر روسية: نعمل مع أوبك على إعادة التوازن لسوق النفط طائرات “سوبر موشاك” الباكستانية تصل إلى قطر

بالصور .. محافظ السليل يدشن حملة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

بالصور .. محافظ السليل يدشن حملة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي
المناطق _شاجع الدوسري

دشن محافظ السليل الأستاذ /سعد بن عبدالله الخريف بعد مغرب اليوم (الأربعاء) حملة التبرع بالدم لأبطالنا بالحد الجنوبي التي ينظمها مستشفى السليل العام بالتعاون مع مستشفى وادي الدواسر العام
وأوضح مدير مستشفى السليل العام الدكتور سعد بن عايض ال وديان أن اطلاق حملة التبرع بالدم لأبطالنا في الحد الجنوبي تأتي بهدف تأصيل المشاركة الوطنية مبينا أن هذا واجب وطني على كل أبناء المملكة.
وأعرب عن شكره وتقديره لمحافظ السليل، مؤكدا أن الحملة تساهم في دعم أبناء المملكة المرابطين على الحدود وتجسد روح التعاضد والتكامل بينهم.
وحث ” آل وديان” جميع أهالي محافظة السليل والمراكز التابعة لها على المشاركة بالتبرع بالدم ، وقال: ” هذا أقل ما نقدمه لدعم أبطالنا بالحد الجنوبي” .

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>