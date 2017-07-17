بالصور .. محافظ السليل يدشن حملة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

دشن محافظ السليل الأستاذ /سعد بن عبدالله الخريف بعد مغرب اليوم (الأربعاء) حملة التبرع بالدم لأبطالنا بالحد الجنوبي التي ينظمها مستشفى السليل العام بالتعاون مع مستشفى وادي الدواسر العام

وأوضح مدير مستشفى السليل العام الدكتور سعد بن عايض ال وديان أن اطلاق حملة التبرع بالدم لأبطالنا في الحد الجنوبي تأتي بهدف تأصيل المشاركة الوطنية مبينا أن هذا واجب وطني على كل أبناء المملكة.

وأعرب عن شكره وتقديره لمحافظ السليل، مؤكدا أن الحملة تساهم في دعم أبناء المملكة المرابطين على الحدود وتجسد روح التعاضد والتكامل بينهم.

وحث ” آل وديان” جميع أهالي محافظة السليل والمراكز التابعة لها على المشاركة بالتبرع بالدم ، وقال: ” هذا أقل ما نقدمه لدعم أبطالنا بالحد الجنوبي” .