 القنصل الأمريكي بجدة يزور جناح وزارة الحرس الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القنصل الأمريكي بجدة يزور جناح وزارة الحرس الوطني بالصور .. محافظ السليل يدشن حملة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي الأمير حسام بن سعود يفتتح معرض الكتاب الثالث بجامعة الباحة بمنحنى احترافي إطلاق ” مسابقة القصة القصيرة ” محتواها ” رؤية المملكة 2030م ” .. بأندية الشرقية بالتعاون مع إدارة التعليم..الملاحظة الاجتماعية بالافلاج تنظم برنامجاً منوعاً لأبنائها الأمير أحمد بن فهد يستقبل منسوبو مكتب “الهيئة العامة للرياضة” ورواد الرياضة ورؤساء الأندية الرياضية محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهراني مركز مكافحة الجريمة يوصى ببرامج للحد من جرائم الاعتداء على رجال الأمن الاتفاق يواجه سابيل الأذربيجاني غداً في ثالث تجاربه الودية صحة جازان لا صحة لما تم تداوله بشأن ولادة مريضة بأحد الممرات منتخبنا يفتتح مبارياته في التصفيات الآسيوية بمواجهة شقيقه البحريني مصادر روسية: نعمل مع أوبك على إعادة التوازن لسوق النفط

القنصل الأمريكي بجدة يزور جناح وزارة الحرس الوطني

القنصل الأمريكي بجدة يزور جناح وزارة الحرس الوطني
المناطق _ واس

أشاد القنصل الأمريكي بجدة ماتيوس متيمان بالمعدات ومنظومة الاتصالات المتطورة وعالية التقنية التي يمتلكها الحرس الوطني.
ونوه خلال زيارته لجناح الوزارة بسوق عكاظ اليوم بالتطور الذي شهده الحرس الوطني ومواكبة التطور التقني في كافة مجالاته وبالعناصر والكفاءات التي تدير هذه المنظومة التقنية بكل اقتدار بعد تأهيلهم وإعدادهم بشكل جيد.
وتجول القنصل الأمريكي في جناح الوزارة واطلع على أقسام المعرض والفعاليات والأنشطة المنفذة التي تهدف إلى توعية زوار الفعاليات وتثقيفهم صحياً ، وتعريفهم بأقسام الحرس الوطني .
وشاهد خلال الزيارة عروض المشاة العسكرية لطلاب مراكز التدريب بوزارة الحرس الوطني المصحوب بالموسيقى العسكرية، إضافة إلى عرض للأسلحة والمدافع والمعدات والآليات العسكرية الحديثة لوزارة الحرس الوطني.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>