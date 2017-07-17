القنصل الأمريكي بجدة يزور جناح وزارة الحرس الوطني

أشاد القنصل الأمريكي بجدة ماتيوس متيمان بالمعدات ومنظومة الاتصالات المتطورة وعالية التقنية التي يمتلكها الحرس الوطني.

ونوه خلال زيارته لجناح الوزارة بسوق عكاظ اليوم بالتطور الذي شهده الحرس الوطني ومواكبة التطور التقني في كافة مجالاته وبالعناصر والكفاءات التي تدير هذه المنظومة التقنية بكل اقتدار بعد تأهيلهم وإعدادهم بشكل جيد.

وتجول القنصل الأمريكي في جناح الوزارة واطلع على أقسام المعرض والفعاليات والأنشطة المنفذة التي تهدف إلى توعية زوار الفعاليات وتثقيفهم صحياً ، وتعريفهم بأقسام الحرس الوطني .

وشاهد خلال الزيارة عروض المشاة العسكرية لطلاب مراكز التدريب بوزارة الحرس الوطني المصحوب بالموسيقى العسكرية، إضافة إلى عرض للأسلحة والمدافع والمعدات والآليات العسكرية الحديثة لوزارة الحرس الوطني.