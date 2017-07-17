مياه جازان تطلق خدمات برنامج “وثق” للمعاملات الإلكترونية

أطلق مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر أمس برنامج “وثق” للمعاملات الإلكترونية الذي يهدف إلى توثيق وتبادل كافة الملفات بشكل الكتروني بكافة الصيغ الموجودة بين موظفي الإدارة .

حيث يشمل البرنامج على خدمة التذكير بالمعاملات الهامة و الواردة للموظف من خلال إرسال رسائل sms أو عبر البريد الالكتروني ويقوم البرنامج أيضا بحفظ العقود الموجودة والتي تشمل التذكير بطرح العقد قبل نهاية مدته بفترة كافية .

وأوضح المهندس بندر جبر بأن إطلاق برنامج ” وثق ” يأتي في إطار حرص الإدارة على متابعة وإنجاز وحفظ المعاملات والعقود والتقارير بشكل آلي يضمن جودة وسرعة الإنجاز .