 استمرارا لتحولها الإلكتروني التام.. غرفة الرس تواصل تحويل خدماتها الكترونياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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استمرارا لتحولها الإلكتروني التام.. غرفة الرس تواصل تحويل خدماتها الكترونياً

استمرارا لتحولها الإلكتروني التام.. غرفة الرس تواصل تحويل خدماتها الكترونياً
المناطق _الرس
في إطار خطة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس لعام 2017 والتي  تتضمن  التحول الإلكتروني لخدماتها وذلك وفق خطة زمنية.
دشنت الغرفة التجارية بالرس خدمات الإلكترونية جديده للمنتسبين. تتضمن  بحصول المنتسب على بعض الخدمات من خلال الانترنت والتي كانت سابقاً تتطلب حضوره لمقر الغرفة. وايضا تفعيل خدمات الرسائل النصية للمشتركين  ليكون كل منتسب على درايه  كامله عن عملياته الإلكترونية التي تمت على اشتراكه بالغرفه.
وأشار أمين عام  غرفة الرس الأستاذ/ خالد الحناكي .  ان  هذه الخدمات تأتي  تنفيذا  لقرارات مجلس الإدارة التي تنص على تقديم أفضل وارقى الخدمات للمنتسبين وخدمتهم في مقار أعمالهم و بمنازلهم وفق خطة زمنية.
والجدير بالذكر  ان غرفة الرس تعتبر من اوائل غرف المملكه  في سرعة تحويل خدماتها الكترونياً.

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