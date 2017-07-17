 جامعة تبوك تنظم برنامج حملة التبرع بالخلايا الجذعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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جامعة تبوك تنظم برنامج حملة التبرع بالخلايا الجذعية

جامعة تبوك تنظم برنامج حملة التبرع بالخلايا الجذعية
المناطق _تبوك
تتعاون  كلية الطب في جامعة تبوك مع المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة وابتداءً من الأحد القادم حملة التبرع بالخلايا الجذعية في أربعة مواقع مختلفة داخل مدينة تبوك،  وأوضح عميد كلية الطب بجامعة تبوك الدكتور مرعي العمري بأن برنامج الحملة سيبدأ يوم الأحد القادم في مستشفى الملك فهد التخصصي وسيستمر لمدة ثلاثة أيام، فيما ستبدأ الحملة الثانية يوم الإثنين في مستشفى الملك سلمان العسكري للقوات المسلحة وستستمر لمدة أربعة أيام، أما الحملة الثالثة فستكون في مول تبوك ( الحكير سنتر) ابتداءً من يوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام، فيما ستكون الحملة الرابعة في مستشفى الولادة والأطفال ابتداءً من يوم الأربعاء ولمدة يومين                                                           .
    وأكد الدكتور العمري بأن هذا البرنامج التعريفي يهدف لتأسيس مراكز للسجل الوطني للتبرع بالخلايا الجذعية, ويعتقد العديد من المرضى أن مرضى سرطان الدم (اللوكيميا)، سرطان الغدد الليمفاوية، فشل نخاع العظم وغيرها من الأمراض التي لا يرجى برؤها، ولكن التطوّر الطبي من خلال زراعة الخلايا الجذعية قد غير هذا الاعتقاد، كما يهدف برنامج سجل المتبرعين بالخلايا الجذعية إلى زيادة التوعية بأهمية التبرع بالخلايا الجذعية في المجتمع؛ بالإضافة إلى زيادة عدد المتبرعين في السجل مما سوف يسهم  بإذن الله في إنقاذ حياة مرضى هم بأمس الحاجة لزراعة الخلايا الجذعية ولايوجد لهم علاج بديل، مضيفاً أنه في حالة التطابق مع أحد المرضى يقوم السجل بالاتصال على المتبرع المطابق وسؤاله إذا ما زال راغبا في التبرع أم لا                                                                             . 
     الجدير ذكره أن السجل الوطني لزراعة الخلايا الجذيعة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض بالتعاون مع إدارة خدمات التعاون الصحي يهدف لتأسيس مراكز تسجيل المتبرعين بالخلايا الجذعية بمراكزها المنتشرة بمستشفيات وزارة الصحة المرجعية.
   وتقوم إدارة خدمات التعاون الصحي بالإشراف على هذه المراكز من خلال منسقيها وتزويدها بجميع المتطلبات التي تضمن جودة ودقة العمل. مطلع الأسبوع القادم وفي أربعة مواقع مختلفة.

 

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