 العراق يحجز على سفن وطائرات حكومة الكويت ورئيس وزرائها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العراق يحجز على سفن وطائرات حكومة الكويت ورئيس وزرائها دراسة: زيادة الوزن ولو طفيفة تفاقم خطر الإصابة بهذه الأمراض جامعة تبوك تنظم برنامج حملة التبرع بالخلايا الجذعية المعلمي : الدول المقاطعة لا تزال تتحلى بالصبر استمرارا لتحولها الإلكتروني التام.. غرفة الرس تواصل تحويل خدماتها الكترونياً مياه جازان تطلق خدمات برنامج “وثق” للمعاملات الإلكترونية القنصل الأمريكي بجدة يزور جناح وزارة الحرس الوطني بالصور .. محافظ السليل يدشن حملة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي الأمير حسام بن سعود يفتتح معرض الكتاب الثالث بجامعة الباحة بمنحنى احترافي إطلاق ” مسابقة القصة القصيرة ” محتواها ” رؤية المملكة 2030م ” .. بأندية الشرقية بالتعاون مع إدارة التعليم..الملاحظة الاجتماعية بالافلاج تنظم برنامجاً منوعاً لأبنائها الأمير أحمد بن فهد يستقبل منسوبو مكتب “الهيئة العامة للرياضة” ورواد الرياضة ورؤساء الأندية الرياضية

العراق يحجز على سفن وطائرات حكومة الكويت ورئيس وزرائها

العراق يحجز على سفن وطائرات حكومة الكويت ورئيس وزرائها
المناطق - وكالات

في تطور جديد يعكس قلقاً جدياً على مستقبل العلاقات، قررت السلطات العراقية وضع يدها على الممتلكات الكويتية الثابتة والمنقولة حتى لو كان باخرة ترسو في المياه الإقليمية العراقية، أو طائرة حطت على مدرج مطار عراقي، وتحديداً إن كانت باخرة أو طائرة تعود إلى الحكومة أو إلى رئيس الوزراء بحسب ما جاء في كتاب صادر عن مديرية تنفيذ مدينة الصدر الأولى إلى وزارة النقل العراقية.

وأوضحت مصادر سياسية في بغداد وفقا لصحيفة “الري”، ان القرار العراقي يأتي على خلفية نزاع مالي مع إحدى الجهات الكويتية، وان السلطات بدل ان تفصل بين أمر محدد منظور أمام القضاء وبين استمرار العلاقات عادية وقانونية بالنسبة إلى مختلف مجالات التعاون بين دولتين جارتين تتعاونان بشكل إيجابي، فإنها قررت أن تضع يدها على الممتلكات والأصول الكويتية.

وجاء في الكتاب الصادر عن مديرية تنفيذ مدينة الصدر الأولى إلى وزارة النقل العراقية طلب «التريث في الوقت الحاضر بوضع إشارات الحجز التنفيذي على أي باخرة أو سفينة تعود ملكيتها إلى الجهة المدينة (حكومة دولة الكويت/‏ السيد رئيس الوزراء الكويتي إضافة لوظيفته، والتي ترسو في المياه الإقليمية العراقية وذلك لغرض إجراء التدقيقات ودراسة القرارات والإجراءات التنفيذية المتخذة بهذه الإضبارة في كتاب المديرية حتى إشعار آخر».

وفي كتاب مماثل إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، طلبت مديرية التنفيذ العراقية «التريث في الوقت الحاضر بوضع إشارة الحجز على الطائرات المدنية العائدة للجهة المدينة (حكومة الكويت /‏ السيد رئيس الوزراء الكويتي وإشعار المطارات العراقية بذلك».

وتوقعت المصادر أن تبادر الحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي إلى التحرك لوقف هذه الإجراءات «كونها تسيء إلى سمعتها إقليمياً ودولياً في وقت يتحضر العالم للمشاركة في تضميد جراح المناطق المنكوبة بعد تحريرها من تنظيم داعش»، معتبرة أن ما جرى يثير أكثر من علامة استفهام حول طبيعة التعامل بين العراق كدولة مع جيرانه وحول التزام حكومته مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>