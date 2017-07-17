أمريكا: السعودية عضو نشط في محاربة الإرهاب.. وإيران أكبر داعميه.. وممولوه في قطر يستغلون نظامها المالي

أعلنت الخارجية الأميركية، الأربعاء، في تقرير لها عن الإرهاب لعام 2016، أن ممولي الإرهاب في قطر ما زالوا يستغلون نظامها المالي.

واعتبر التقرير الأميركي أن قطر تحاول التقدم في مجال محاربة الإرهاب بعد توقيعها على اتفاق مع واشنطن، ولكن ممولي الإرهاب القطريين ما زالوا قادرين على تخطي النظام المالي في قطر لدعم الإرهاب.

ووصف التقرير تنظيم داعش والقاعدة والقوى التي تدعمها طهران، وبالأخص حزب الله، بأنها التهديد الأول للدولة الأمريكية.

واتهم التقرير الأميركي إيران بأنها ما زالت الدولة الداعمة الأولى للإرهاب عام 2016، وذلك عبر الحرس الثوري والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن وحزب الله في سوريا.

هذا واتهم أيضاً تقرير الخارجية الأميركية حزب الله بلعب دور أساسي في دعم النظام السوري في الجرائم التي ارتكبها في سوريا.

دور فاعل للسعودية

من جانبه، أشاد تقرير الخارجية الأميركية عن الإرهاب بالسعودية، واستمرار علاقتها القوية مع واشنطن على صعيد مكافحة الإرهاب.

وجاء في تقرير الخارجية الأمريكية في الجزء الخاص بالسعودية أن السعودية استمرت في الحفاظ على علاقة قوية لمكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة، ودعمت التعاون الثنائي المعزز لضمان سلامة كل من الولايات المتحدة والسعوديين داخل الأراضي السعودية والخارج .

وأضاف التقرير المنشور على موقع الوزارة ظلت السعودية عضواً رئيسياً ومشاركاً نشطاً في التحالف العالمي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ، كما يتضح من مشاركتها في قيادة مجموعة العمل لمكافحة تمويل داعش جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وإيطاليا. وأدانت الحكومة السعودية أنشطة هذا التنظيم الإرهابي وشاركت في العمل العسكري للتحالف لمحاربة التنظيم في سوريا والعراق .

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية واصلت بناء وتعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة العنيفة، وعلى الرغم من الهجمات التي أستهدفت المملكة، فقد حافظت السعودية على وتيرة عالية لمكافحة الإرهاب، وأدت إلى عدد من عمليات الاعتقال للأرهابيين التي جرت على نطاق واسع، وعطلت الخلايا الإرهابية في جميع أنحاء المملكة .

وقال التقرير : إن السعودية وسعت نطاق برامج مكافحة الإرهاب القائمة للتصدي لظاهرة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ واستفادت من أحكام تمويل الإرهابيين في قانون جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب لمواجهة تمويل الجماعات المتطرفة في العراق وسوريا ولبنان وأماكن أخرى. كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الجديدة لمكافحة التطرف العنيف .