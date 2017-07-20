 المعلمي: لا صحة لتخلي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عن المطالب المقدمة لقطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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المعلمي: لا صحة لتخلي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عن المطالب المقدمة لقطر

المعلمي: لا صحة لتخلي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عن المطالب المقدمة لقطر
المناطق - الرياض

نفى عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، التصريحات المنسوبة إليه حول تخلي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عن المطالب المقدمة لقطر.

وقال المعلمي من نيويورك لقناة الحدث اليوم (الأربعاء)، إن “على قطر تنفيذ كل المطالب التي قدمت لها من الدول الأربع”، مفيدا أن “ما يهم الآن هو الالتزام بالمبادئ الست الصادرة عن الدول الأربع عقب اجتماعهم بالقاهرة”.

وأضاف أن الدوحة تحاول الاستقواء بالجهات الأجنبية، مردفا: “لن تقوم لها قائمة وهي تستقوي بالخارج”.

وأشار مندوب السعودية إلى أن قطر ليست محاصرة وهي تهول الأمور أكثر من اللازم، متابعا بالقول: “سنذهب إلى المحافل الدولية بما فيها مجلس الأمن إذا لم تستجب الدوحة”.

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