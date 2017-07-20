 معارض قطرى: حمد بن جاسم “مريض نفسيا”.. وقوة حرس الأمير تفوق الجيش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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معارض قطرى: حمد بن جاسم “مريض نفسيا”.. وقوة حرس الأمير تفوق الجيش

معارض قطرى: حمد بن جاسم “مريض نفسيا”.. وقوة حرس الأمير تفوق الجيش
المناطق - وكالات

قال المعارض القطرى الشهير خالد الهيل، إن النظام القطرى لم يتغير وإغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر كان مجرد “فيلم واحتيال سياسى”، من خلال ممارسات حمد بن جاسم.

وأضاف “الهيل”، فى حواره ببرنامج “كل يوم”، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على فضائية “ON E”، حمد بن جاسم لديه مرض نفسى بالسلطة والمال وحب السيطرة.

وأشار إلى أنه يوجد ثلاثة أجهزة أمنية داخل قطر الآن، بينها جهاز أمن الدولة التابع للأمير تميم، بالإضافة للحرس الأميرى، وقوته أكبر من الجيش القطرى.

وأوضح أن المعارضة القطرية قوية، ولكن هناك تغييرات فى الأوضاع، مضيفاً: “قطر تشهد غضبًا شعبيًا ضد تميم”.

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