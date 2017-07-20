“فوربس”: 9 سعوديات يتصدرن أقوى سيدات العرب

تصدرت 9 سعوديات قائمة السيدات اللواتي ارتقين إلى مناصب رفيعة المستوى، وذلك بحسب استقصاء مجلة فوربس الشرق الأوسط في عددها الصادر لشهر يوليو الجاري عن قائمة «أقوى السيدات العربيات لعام 2017».

واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية صدارة القطاعات بـ 29 سيدة أعمال يدرن مؤسسات مالية في العالم العربي، يليه قطاع المتنوع بـ 13 سيدة، ثم القطاع الحكومي بـ 11 سيدة.

وحصدت السعودية رأس القائمة من حيث التعيينات العليا، إذ أصبحت الرئيسة التنفيذية في مجموعة سامبا المالية رانيا نشار أول امرأة تترأس مصرفا تجاريا في المملكة.

وعينت لطيفة السبهان لتكون المديرة المالية في البنك العربي الوطني، إضافة إلى تعيين الرئيسة التنفيذية في الأهلي كابيتال سارة السحيمي رئيسة لمجلس إدارة سوق الأسهم «تداول».

ووفقا لفوربس جاءت الإمارات في أوائل الدول المشاركة بـ 18 سيدة، وتلتها مصر بـ 16 سيدة، ثم لبنان بـ 12 سيدة، تليها الكويت والسعودية بـ 10 و9 لكل منهما على التوالي.

وتضمنت قائمة المجلة قائمتين فرعيتين الأولى (أقوى 100 سيدة أعمال عربية) تصدرتها الرئيس التنفيذي لمجموعة العليان للتمويل لبنى العليان التي تدير استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط, وتلتها نائب المحافظ في البنك المركزي المصري لبنى هلال في المركز الثاني، لتحتل المدير الإداري لمجموعة عيسى القرق رجاء القرق المركز الثالث.

والثانية (أقوى 10 سيدات عربيات في القطاع الحكومي)، تصدرتها وزير الدولة للتسامح في الإمارات لبنى القاسمي، وتليها وللمرة الأولى في القائمة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر سحر نصر, وللمرة الأولى، كشفت المجلة قائمة أقوى 10 سيدات عربيات تأثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي, وفقا لمدى انتشار ما يقدمنه في مجالات عدة، كالموضة والجمال والطبخ وغيرها، تصدرت من بينهن خبيرة التجميل هدى قطان، بإجمالي عدد متابعين في شبكات التواصل الاجتماعي بلغ 23.8 مليون متابع، تليها جويل ماردينيان بـ 9.3 مليون متابع.