تنفيذا فوريا لأمر الملك.. شرطة الرياض تقبض على الأمير المعتدي على عدد من المواطنين والمقيمين

تنفيذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ألقت شرطة الرياض، القبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في مقاطع فيها تجاوزات واعتداء على عدد من المواطنين والمقيمين.

ووفقا للتوجيه الملكي فإنه لن يتم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي؛ لاتخاذ القرار الرادع والحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، والتزامًا أصيلاً به، وردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته.