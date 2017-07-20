قواتنا تصد هجوما من الحوثيين قبالة جازان

تصدت القوات السعودية المشتركة مساء أمس هجوما ليلي نفذته ميليشيا الحوثي وحرس المخلوع صالح قبالة منطقتي جازان و نجران .

ووفقا لـ”العربية”، فإن ميليشيا الحوثي حاولوا تنفيذ هجوم متزامن عبر 3 محاور قبالة ” الغاويه – الدفينيه – جبل دخان” التابعة لمنطقة جازان، وعبر محورين لمركز سقام التابع لمنطقة نجران، لكن القوات السعودية نجحت في التصدي للهجوم بعد ردها المباشر من خلال الأسلحة الخفيفة والثقيلة .

وحاولت ميليشيا الحوثي وحرس المخلوع صالح الوصول إلى مراكز الرقابة العسكرية السعودية في الخطوط الأمامية والسيطرة عليها، من خلال إطلاق قذائف على تلك المراكز ومحاولة الوصول إليها، حيث نفذوا هجوماً متزامن عبر 3 محاور قبالة ” الغاويه – الدفينيه – جبل دخان” إذ تعتبر هذا المحاور مواقع إستراتيجية للقوات السعودية، للمراقبة العسكرية وكشف العدو في محاور أخرى على الشريط الحدودي بين السعودية واليمن، لكن جنود القوات السعودية تعاملوا بحسب ما يقتضية الموقف، بالتعامل معهم عبر الأسلحة الخفيفة، بمساندة المدفعيات وكتيبة الهاون، لتقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من الحوثيين وفرار أخرين.

وبينما الإشتباكات العسكرية تدور في جازان، رصدت غرفة العمليات المشتركة في منطقة نجران، تحركات عناصر حوثية تفوق الـ 70 عنصراً تتجه نحو الحرم الحدودي بين السعودية و اليمن قبالة مركز سقام، تساندهم عناصر أخرى من الخلف مهمتها إطلاق قذائف على مراكز الرقابة العسكرية السعودية.

تصدي القوات السعودية لهذه العناصر كان عبر دبابات ” ابرامز” التي تمتلكها السعودية، بمساندة مروحيات الأباتشي، بدعم من الفرق الإستطلاعية على الأرض التي حددت أهداف العدو بدقه، لتنتهي العملية العسكرية بمقتل ما يزيد عن 30 عنصراً من الميليشيات وتدمير عدد من المركبات العسكرية .