 للمرة الأولى ..نتانياهو يقر بشن عشرات الضربات في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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للمرة الأولى ..نتانياهو يقر بشن عشرات الضربات في سوريا

للمرة الأولى ..نتانياهو يقر بشن عشرات الضربات في سوريا
المناطق - وكالات

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأربعاء، للمرة الأولى بشن جيشه عشرات الضربات الجوية في سوريا خلال السنوات الأخيرة.
وقال نتانياهو دون أن ينتبه أن مكبر الصوت مازال يعمل خلال قمة إقليمية في بودابست، إن بلاده ضربت قوافل أسلحة إيرانية في سوريا كانت متوجهة إلى حزب الله “عشرات وعشرات المرات”، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وكانت سياسة إسرائيل تلتزم الصمت حيال الاتهامات الموجهة لها بشن غارات في سوريا منذ اندلاع الحرب في ها من 6 سنوات.

ووقعت في الـ 17 من مارس الماضي ما اعتبر أخطر مواجهة عسكرية بين سوريا وإسرائيل منذ سنوات، عندما قصف سلاح جو الأخيرة أهدافا داخل سوريا.

وحاولت حينها مضادات أرضية سورية للمرة الأولى التصدي للطائرات الإسرائيلية دون إصابتها.

وفي الأشهر الأخيرة، يتركز القصف الإسرائيلي على المناطق الخاضعة للجيش السوري في الجولان، وتقول تل أبيب إنه يأتي ردا على سقوط قذائف على المناطق التي تحتلها في الهضبة.

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