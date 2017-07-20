إطلاق تأشيرات “السياحة” للأجانب رسمياً

أطلقت هيئة السياحة والتراث الوطني السعودية برنامج تأشيرة السياحة إلى المملكة ، على أن تقرها كل من وزارتي الخارجية والداخلية خلال الأيام القادمة.

وتتيح هذه الفيزا للراغبين بزيارة السعودية أن يحصلوا على تصاريح من قبل شركات سياحية معتمدة وضمن جدول زماني ومكاني محدد.

تأتي هذه المبادرة كجزء من خطط برنامج التحول الوطني 2020 التي من شأنها زيادة مداخيل الاقتصاد والترويج للوجهات والمقومات السياحية الطبيعية والتراثية والأثرية والثقافية، والتي تكون عادة مرجعا للمهتمين بتاريخ الجزيرة العربية كمدائن صالح، وجزر فرسان وغيرها.

هذا.. وأطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، مبادرة لتطوير الوجهات السياحية تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020، حيث تساهم هذه المبادرة في تحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة، خصوصاً في المجتمعات المحلية الأقل نمواً، إضافة إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.

ويأتي الهدف الاستراتيجي للمبادرة تحت اسم “تطوير الوجهات السياحية” في إنشاء وتطوير وجهات ترفيهية جديدة متكاملة وتنمية قطاع سياحي مستدام، وهو طبعاً ما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.