برعاية أمير تبوك .. انطلاق مهرجان الورد والفاكهة في التاسع من ذو القعدة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك ورئيس مجلس التنمية السياحية وإشراف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك وأمانة منطقة تبوك تنطلق في التاسع من ذو القعدة المقبل وبنسخته الخامسة مهرجان الورد والفاكهة بمنتزه الأمير فهد بن سلطان على مساحة 100 ألف متر مربع .

ومن المنتظر أن يشهد المهرجان الذي يلبي كافة شرائح المجتمع العديد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية الجديدة والمميزة .

وقال منظم المهرجان الأستاذ عبدالله الزهراني تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بتوفير فرص عمل للشباب والشابات خلال فترة الإجازة الصيفية سيتم توفير ٥٥٠ وظيفة مؤقته لشباب وشابات المنطقة بما سيساهم في فتح نوافذ تسوقية لهم واستثمار طاقتهم.