 برعاية أمير تبوك .. انطلاق مهرجان الورد والفاكهة في التاسع من ذو القعدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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برعاية أمير تبوك .. انطلاق مهرجان الورد والفاكهة في التاسع من ذو القعدة

برعاية أمير تبوك .. انطلاق مهرجان الورد والفاكهة في التاسع من ذو القعدة
المناطق - تهاني الجهني
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك ورئيس مجلس التنمية السياحية وإشراف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك وأمانة منطقة تبوك تنطلق في التاسع من ذو القعدة المقبل وبنسخته الخامسة مهرجان الورد والفاكهة بمنتزه الأمير فهد بن سلطان على مساحة 100 ألف متر مربع .
ومن المنتظر أن يشهد المهرجان الذي يلبي كافة شرائح المجتمع  العديد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية الجديدة والمميزة .
وقال منظم المهرجان الأستاذ عبدالله الزهراني تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان  بتوفير فرص عمل  للشباب والشابات خلال فترة الإجازة الصيفية سيتم توفير ٥٥٠ وظيفة مؤقته لشباب وشابات  المنطقة بما سيساهم  في فتح نوافذ تسوقية لهم واستثمار طاقتهم.
وبين “الزهراني” أن الاستعدادات النهائية جارية لإظهار المهرجان بالصورة المأمولة مشيراً بأنه يشمل عروض للأعمال الفنية والإبداعية للمصورين والرسامين بالإضافة إلى المنتجات الحرفية والأكلات الشعبية  وتقديم العروض الفلكلورية والألوان الشعبية المختلفة.

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