 واشنطن تطالب المجتمع الدولي بالعمل على نزع أسلحة “حزب الله” الإرهابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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واشنطن تطالب المجتمع الدولي بالعمل على نزع أسلحة “حزب الله” الإرهابي

واشنطن تطالب المجتمع الدولي بالعمل على نزع أسلحة “حزب الله” الإرهابي
المناطق - وكالات

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية المجتمع الدولي بالعمل على نزع أسلحة “حزب الله” اللبناني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي للتهديدات التي تشكلها تلك الميليشيا.

جاء ذلك البارحة خلال كلمة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هالي، محذرة من أن “حزب الله” يعزز ترسانته من الأسلحة، ومطالبةً المجتمع الدولي بإيلاء أنشطة تلك الميليشيا الاهتمام اللازم، والضغط عليها لنزع سلاحها.

ويأتي تصريح هالي إثر اجتماعها بمبعوث الأمم المتحدة إلى لبنان سيغريد كاغ، عشية جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) المنتشرة في جنوب لبنان.

ومن جهتها قال الوفد الأمريكي بالأمم المتحدة: “السفيرة هالي دقت ناقوس الخطر بشأن مراكمة حزب الله للأسلحة، وهو وضع يتطلب اهتمام المجتمع الدولي لمنع مزيد من التصعيد في التوترات الإقليمية”.

وشددت السفيرة الأمريكية خلال كلمتها على وجوب أن يمارس المجتمع الدولي “المزيد من الضغوط على تلك الميليشيا لنزع سلاحها، والكف عن سلوكها المزعزع للاستقرار”. كما شددت على وجوب أن تبدي “اليونيفيل” التزاماً تاماً في التصدي للتهديد الذي تشكله الميليشيا اللبنانية. ويذكر أن تلك الميليشيا المسلحة تشارك منذ عام 2013 بشكل علني بالحرب في سوريا؛ دعماً لميليشيا بشار الأسد.

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