 نائب أمير مكة يشيد بمبادرات تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير مكة يشيد بمبادرات تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

نائب أمير مكة يشيد بمبادرات تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
المناطق - جدة
 أشاد نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بالمبادرات التي تطرحها الجهات ذات العلاقه بالحج والعمرة وتهدف لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأكد الأمير عبدالله بن بندر خلال مشاركته في ورشة عمل برنامج خدمة ضيوف الرحمن التي انطلقت مطلع الأسبوع الحالي في فندق جدة هلتون وتستمر إلى نهاية الأسبوع المقبل ، أن هيئة تطوير المنطقة وأمانات العاصمة المقدسة، وجدة والطائف،  حريصة على طرح مبادرات وبرامج نوعية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن بهدف تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه، بما يتواءم ورؤية المملكة ٢٠٣٠م.
وشارك نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ورش العمل ، واستمع إلى نبذه عن المبادرات المقدمة من كل جهة، إذ قدمت هيئة تطوير المنطقة عدة مشاريع اعتمد مجلس الهيئة تنفيذها في وقت سابق بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، ومنها أمانات المدن، وتم تقديمها لربطها بأهداف البرنامج ، الذي يولي الحجاج والمعتمرين اهتماماً كبيرا ، إلى توفير كل التسهيلات وتقديم أفضل الخدمات ما يمكنهم من تأدية مناسك الحج والعمرة بكل يسر وسهولة، وقد حددت النشرة التفصيلية لبرامج رؤية2030م، ثلاثة أهداف رئيسة لبرنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، والذي أعلن ضمن10 برامج أقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق رؤية 2030م.

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