217 طالبة في نادي فطن الصيفي للبنات بحقل

بمتابعة من مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات بتعليم تبوك رئيسة اللجنة التنفيذية لبرنامج فطن بمنطقة تبوك نجلاء بنت سليمان الشامان يشهد نادي فطن النوعي الصيفي للبنات بمحافظة حقل تفاعلاً كبيراً من الطالبات اللاتي يزاولن عدداً من البرامج والمناشط النوعية التي يقدمها النادي لهن بشكل يومي منذ انطلاقته الأحد الماضي بمقر مدرسة الثانوية الثانية بمحافظة حقل إذ بلغ عدد المستفيدات من خدمات النادي حتى الآن أكثر من 217 طالبة من جميع المراحل التعليمية ونظم النادي عدداً من الدورات التدريبية التي تستهدف الطالبات وشملت دورة تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية قدمتها مديرة نادي فطن للبنات بحقل فدوى البراهيمي واستفادت منها طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية ودورة تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية قدمتها المدربة حنان الزهراني واستفادت منها ٢٣ طالبة من المرحلة الابتدائية.

كما تم تقديم البرنامج الفني ألواني سر حياتي واستهدف 40 طالبة من المرحلة الابتدائية للمدربة جميلة الرشيدي كما استفادت ٣٠طالبة من المرحلة المتوسطة من البرنامج التطوعي صنائع المعروف وقدمته المدربة هلاله الدبر.

إضافة إلى البرامج والأنشطة اليومية التي يقدمها النادي لمرتاداته في المجالات التعليمية والتثقيفية والفنية والترفيهية.

وكانت المساعدة لتعليم البنات قد افتتحت فعاليات النادي الأحد الماضي بحضور مديرة النادي فدوى البراهيمي وشاهدت ما يقدمه للفئة المستفيدة من دورات تدريبية وبرامج ترفيهية وتثقيفية ومبادرات مجتمعية مؤكدة على أهمية استفادة الطالبات من برامج النادي النوعية التي تدعم السلوك الإيجابي في شخصياتهن وتقيهن من مزالق المهددات الفكرية والاجتماعية.

يذكر أن النادي يستمر في تقديم فعالياته المنوعة خلال الإجازة الصيفية بدءاً من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة التاسعة مساءاً.