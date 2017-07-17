 حد الحرابة في جان أقدم على خطف طفلة بقصد فعل الفاحشة بخميس مشيط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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حد الحرابة في جان أقدم على خطف طفلة بقصد فعل الفاحشة بخميس مشيط

حد الحرابة في جان أقدم على خطف طفلة بقصد فعل الفاحشة بخميس مشيط
المناطق - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً في جان أقدم على خطف طفلة بقصد فعل الفاحشة بها في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

وفيما يلي نصه : “أقدم سعيد بن علي بن سعيد الزهراني – سعودي الجنسية – على خطف طفلة بقصد فعل الفاحشة بها، وتعريض حياتها وحياة الآخرين للخطر أثناء هروبه بها وتسببه في حادث أدى إلى إصابتها، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بإقامة حد الحرابة على المذكور وأن يكون ذلك بقتله، وتم تنفيذ حكم القتل حداً في الجاني اليوم الخميس 26 / 10 / 1438 هـ في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

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