تقنية تبوك تدعو الشباب والفتيات بالمنطقة للاستفادة من برامج أتقن

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك برامج التدريب المجتمعي ” أتقن ” للبنين والبنات في مرحلته الثانية والذي بدأ أسبوعه الأول يوم الأحد الماضي وضم حزمة من البرامج التدريبية التي تلامس حاجة شرائح المجتمع ( ذكور – إناث ).

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك بالنيابة خلف بن دخيل الله الرشيدي أن البرامج المتاح التسجيل فيها هي ستة برامج بكلية التقنية للبنين وخمسة برامج بكلية التقنية للبنات بمدينة تبوك ، وذلك عبر موقع مركز الأعمال على الرابط التالي : https://ctc.tvtc.gov.sa

وأشار الرشيدي إلى أن تنفيذ البرامج المذكورة سيستمر ثلاثة أسابيع قادمة ، داعيا شرائح المجتمع للتسجيل في البرامج والاستفادة من المهارات والمعارف المقدمة ( للمتدرب / للمتدربة ) وفق أعلى المعايير لضمان جودة التدريب .