 نجاح أول عملية “فتق إربي” لطفل بمستشفى محافظة بدر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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نجاح أول عملية “فتق إربي” لطفل بمستشفى محافظة بدر

نجاح أول عملية “فتق إربي” لطفل بمستشفى محافظة بدر
المناطق_المدينة

نجح فريق طبي من مستشفى بــدر العام وللمرة الأولى في إجراء عملية جراحية عبارة عن (فتق إربي) لطفل يبلغ من العمر عام ونصف.

وفي التفاصيل فقد أحضر الطفل إلى المستشفى من قبل ذويه وكان في حالة هياج شديد جراء معاناته من الآم في منطقة الخصية، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين أنه يعاني من خصية معلقة في الجانب الأيمن وعلى الفور قرر الفريق الطبي بإشراف رئيس قسم الجراحة بالمستشفى د. مجدي الخراشي تنويم الطفل استعدادا لإجراء العملية الجراحية نظراً لخطورة الحالة حيث تم إصلاح (الفتق الإربي) المصاحب للخصية المعلقة وكذلك زرع الخصية اليمنى وإنزالها بكيس الصفن من الناحية اليمنى تحت التخدير العام، وقد تكللت العملية بالنجاح وتم السماح لذوي الطفل بخروجه بعد التأكد من تحسن حالته التي استغرقت يومين في المستشفى.

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