حنين تبدع في إحدى الفعاليات الجديدة جرب حرفتي بسوق عكاظ

قدمت من تبوك الورد للمشاركة بسوق عكاظ في دورته الحادية في إحدى الفعاليات الجديدة هذا العام واطلق عليها اسم جرب حرفتي التقت المناطق بالمبدعة و الرسامة حنين سعيد حوارناها وقربنا من فنها وابداعها ووضع بصمة من خلال مشاركتها هذا العام ووجهنا لها عدة أسئلة

ماهي نوع المشاركة : الرسم وفنون تشكلية

متى بدأتي الرسم : منذ الصغر ولكن تعلمت فيها من المرحلة المتوسطة.

اشرحي لنا الفعالية المشاركة بها تعتبر جديدة كيف انطباعك عنها ومدى تقبل زوار السوق لها : مشاركتي بفعلية تعبر جديد اول مشاركة لي خارج مدينة تبوك

المشاركة هل أضافت لك كفنانة : لم تظف لي كفنانه بل اصبحت مدربة.

كم رسمة تم رسمها من بداية المهرجان : 5 اعمال لانها تستغرق وقت طويل بالرسم ومشاركة الأطفال او الزوار يتشاركون الرسمه وأي واحد منهم يعمل بشكل أوسع وينهيها تكون له .

كيف تفاعل الزوار وخاصة الأطفال : تفعال جدا جميل ومميز خاصة للأطفال يتعلمو الرسم يجريون الأدوات الرسم والسعاده خاصه لمن يأخذ لوحة نوع من التنافس

كلمة توجيهها لمن يملك موهبة الرسم : يحتاج الى الممارسة ونوع من الدعم المادي والمعنوي

كلمة أخيرة لمسؤولي السوق ولكل من دعمك :

أوجه لهم كل الاحترام والتقدير على التنظيم وحسن الاستقبال فلهم خالص الشكر