 حنين تبدع في إحدى الفعاليات الجديدة جرب حرفتي بسوق عكاظ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حنين تبدع في إحدى الفعاليات الجديدة جرب حرفتي بسوق عكاظ النفط مستقر بعد تراجع كبير في المخزونات الأمريكية نجاح أول عملية “فتق إربي” لطفل بمستشفى محافظة بدر تقنية تبوك تدعو الشباب والفتيات بالمنطقة للاستفادة من برامج أتقن حد الحرابة في جان أقدم على خطف طفلة بقصد فعل الفاحشة بخميس مشيط بدء تشغيل مركز المراقبة الصحية الجديد بمطار الأمير سلطان بتبوك بمشاركة الهلال والنصر.. انطلاق البطولة العربية للأندية في مصر السبت القصاص من جانٍ قتل مواطناً في عسير الجيش الليبي: لدينا صورا لطائرات شحن عسكرية قطرية محملة بالذخائر في مدينة مصراتة أبل تبتكر “زر الرعب” في آيفون الكويت تغلق مكتب إيران العسكري وتقلص عدد الدبلوماسيين أبها .. مهرجان العسل يفتتح نسخته الرابعة بحضور ١٥٠٠ زائر

حنين تبدع في إحدى الفعاليات الجديدة جرب حرفتي بسوق عكاظ

حنين تبدع في إحدى الفعاليات الجديدة جرب حرفتي بسوق عكاظ
المناطق_عادل الزهراني
قدمت   من تبوك  الورد للمشاركة  بسوق عكاظ في دورته الحادية    في إحدى  الفعاليات  الجديدة  هذا  العام  واطلق عليها اسم جرب  حرفتي  التقت  المناطق  بالمبدعة و الرسامة  حنين  سعيد  حوارناها  وقربنا  من فنها  وابداعها  ووضع  بصمة  من خلال  مشاركتها  هذا  العام ووجهنا  لها  عدة أسئلة
  ماهي  نوع  المشاركة  : الرسم وفنون تشكلية

متى  بدأتي  الرسم : منذ الصغر ولكن  تعلمت فيها من المرحلة المتوسطة.
اشرحي لنا الفعالية المشاركة  بها  تعتبر  جديدة  كيف  انطباعك  عنها  ومدى  تقبل  زوار  السوق لها :  مشاركتي بفعلية تعبر جديد اول مشاركة لي خارج مدينة تبوك
المشاركة  هل  أضافت  لك  كفنانة  : لم تظف لي كفنانه بل اصبحت مدربة.
كم  رسمة  تم  رسمها  من بداية  المهرجان  : 5 اعمال لانها تستغرق وقت طويل بالرسم ومشاركة  الأطفال او الزوار يتشاركون الرسمه وأي واحد منهم يعمل بشكل أوسع وينهيها تكون  له .
كيف  تفاعل  الزوار  وخاصة  الأطفال  : تفعال جدا جميل ومميز خاصة للأطفال يتعلمو الرسم يجريون الأدوات الرسم  والسعاده خاصه لمن يأخذ لوحة نوع من التنافس
كلمة  توجيهها  لمن  يملك  موهبة  الرسم   : يحتاج الى الممارسة ونوع من الدعم المادي والمعنوي
كلمة  أخيرة  لمسؤولي  السوق  ولكل  من دعمك :
أوجه لهم كل الاحترام والتقدير على التنظيم وحسن  الاستقبال  فلهم  خالص  الشكر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>