متى بدأتي الرسم : منذ الصغر ولكن تعلمت فيها من المرحلة المتوسطة.
اشرحي لنا الفعالية المشاركة بها تعتبر جديدة كيف انطباعك عنها ومدى تقبل زوار السوق لها : مشاركتي بفعلية تعبر جديد اول مشاركة لي خارج مدينة تبوك
المشاركة هل أضافت لك كفنانة : لم تظف لي كفنانه بل اصبحت مدربة.
كم رسمة تم رسمها من بداية المهرجان : 5 اعمال لانها تستغرق وقت طويل بالرسم ومشاركة الأطفال او الزوار يتشاركون الرسمه وأي واحد منهم يعمل بشكل أوسع وينهيها تكون له .
كيف تفاعل الزوار وخاصة الأطفال : تفعال جدا جميل ومميز خاصة للأطفال يتعلمو الرسم يجريون الأدوات الرسم والسعاده خاصه لمن يأخذ لوحة نوع من التنافس
كلمة توجيهها لمن يملك موهبة الرسم : يحتاج الى الممارسة ونوع من الدعم المادي والمعنوي
كلمة أخيرة لمسؤولي السوق ولكل من دعمك :
أوجه لهم كل الاحترام والتقدير على التنظيم وحسن الاستقبال فلهم خالص الشكر
حنين تبدع في إحدى الفعاليات الجديدة جرب حرفتي بسوق عكاظ
متى بدأتي الرسم : منذ الصغر ولكن تعلمت فيها من المرحلة المتوسطة.
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