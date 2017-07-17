 النفط مستقر بعد تراجع كبير في المخزونات الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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النفط مستقر بعد تراجع كبير في المخزونات الأمريكية

النفط مستقر بعد تراجع كبير في المخزونات الأمريكية
المناطق_رويترز

استقرت أسعار النفط اليوم لتحافظ على مكاسب الجلسة السابقة عندما دفع تراجع مخزونات الخام الأمريكية السوق للارتفاع .

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 49.67 دولار للبرميل منخفضة 3 سنت فحسب عن التسوية السابقة، وتراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتين عن الإغلاق السابق إلى 47.09 دولار للبرميل، وبحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 4.7 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 14 يوليو ، بينما توقع المحللون انخفاضها 3.2 مليون برميل.

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