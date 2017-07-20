 الحملة السعودية توزع حقائب عناية شخصية لـ 75512 سوري بالزعتري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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الحملة السعودية توزع حقائب عناية شخصية لـ 75512 سوري بالزعتري

الحملة السعودية توزع حقائب عناية شخصية لـ 75512 سوري بالزعتري
المناطق_الرياض

أطلقت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا المرحلة الثالثة من مشروعها الصحي “شقيقي صحتك غالية” وذلك بتوزيع حقيبة العناية الشخصية في مخيم الزعتري ليستفيد من هذه المساعدات ما يقارب 75512 مستفيد بواقع 17410 أسرة ، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC) .
وتحتوي حقيبة العناية الشخصية نحو (32) قطعة صحية متنوعة بحيث تغطى احتياج الأسره الواحده للأشقاء السوريين لأكثر من شهر .
وأفاد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن مشروع ” شقيقي صحتك غالية” يعد من المشروعات الرائدة في العمل الإغاثي التي تحرص الحملة على تأمينها للأشقاء السوريين في أماكن تواجدهم والسعي إلى تغطية المحاور الإغاثية كافة لمساندتهم في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها .
وأكد السمحان أن الحملة مستمرة في تقديم برامجها الإنسانية في دول عمل مكاتب الحملة بالأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري لصالح الأشقاء السوريين وبشكل منتظم والعمل على تطوير وتنويع الأعمال الأنسانية

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