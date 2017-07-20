 كلية المجتمع ببيش تنتقل لمقرها الجديد بمحافظة بيش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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كلية المجتمع ببيش تنتقل لمقرها الجديد بمحافظة بيش

كلية المجتمع ببيش تنتقل لمقرها الجديد بمحافظة بيش
المناطق_أمل بهكلي

أعلنت جامعة جازان ممثلة في كلية المجتمع ببيش عن انتقال مقر الكلية للموقع الجديد بمحافظة بيش.

من جانبه أكد معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن كلية المجتمع بمحافظة بيش تأسست لتكون في خدمة المجتمع المحلي ودعم اقتصاديات المنطقة من خلال ما توفره من مخرجات متميزة ينتظر منها الإسهام في أنشطة شركات صناعية كبرى لها موقعها المتميز في مشروعات صناعية عملاقة كالمدينة الاقتصادية ومصفاة النفط، مؤكدا على أن هذه الكلية كانت حلما وصارت حقيقة ماثلة للعيان وينتظرها مستقبل واعد بالخير.

فيما بارك عميد الكلية أستاذ الهندسة المدنية المشارك محمد بن علي المباركي لكافة منسوبي الكلية من طلبة وأعضاء هيئة التدريس هذه النقلة النوعية للكلية متمنيا للجميع دوام التوفيق ومزيدا من النجاح.

هذا وقد خطت الكلية الحديثة النشأة خطوات كبيرة وهامة بعد توقيعها لاتفاقيات تعاون وتدريب وشراكة مع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء وشركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية وهو ما شجع الكلية على المزيد من الخطوات التطويرية ولعل أبرزها الانتقال إلى مقر يناسب توجه الكلية وأهدافها المستقبلية.

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