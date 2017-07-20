 اجتماع أمني برئاسة محافظ الخرج يناقش عدد من المواضيع الأمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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اجتماع أمني برئاسة محافظ الخرج يناقش عدد من المواضيع الأمنية

اجتماع أمني برئاسة محافظ الخرج يناقش عدد من المواضيع الأمنية
المناطق_أشرف العصيمي

عقد بمحافظة الخرج اجتماع اللجنة الامنية  برئاسة سعادة محافظ الخرج المكلف الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الخميس الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٦هـ وحضر الاجتماع مدير شرطة محافظة الخرج بالنيابة ومدير إدارة الجوازات ومدير إدارة الدفاع المدني ومدير المباحث العامة بالنيابة ومدير شعبة المرور ومدير مكافحة المخدرات ومساعد مدير فرع الامن العسكري ومدير شعبة التحريات والبحث الجنائي وقائد الدوريات الامنية بالنيابة وقائد قوة أمن الطرق.
كما حضر الاجتماع وكيل محافظة الخرج  ومدير الشؤون الامنية بمحافظة الخرج.
وفي بداية الاجتماع رحب سعادة المحافظ  بالحضور بعد ذلك تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الجانب الأمني واتخذ حيال ذلك القرارات اللازمة .
وفي نهاية الاجتماع حث سعادة المحافظ إلى مضاعفة الأداء والرفع من المستوى ، وبذل المزيد من الجهود .

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