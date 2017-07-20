 إزالة 750 لوحة إعلانية مخالفة بمحافظة الجبيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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إزالة 750 لوحة إعلانية مخالفة بمحافظة الجبيل

إزالة 750 لوحة إعلانية مخالفة بمحافظة الجبيل
المناطق_الجبيل الصناعية

نفذت بلدية محافظة الجبيل حملة لإزالة الملصقات واللوحات الإعلانية العشوائية المخالفة على أعمدة الإنارة أو الإشارات المرورية والأرصفة في عدد من الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية داخل نطاق المحافظة والتي تشوه المظهر العام .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، بأن البلدية ازالت أكثر من 750 لوحة وملصق اعلاني مخالف، ضمن حملة نفذتها البلدية، والتي الى الحد من ظاهرة التلوث البصري وإزالة العشوائيات التي تشوه المظهر العام، مشيرا إلى أن اللوحات الإعلانية تخضع لتنظيم محدد يجب الالتزام به في وضع تلك اللوحات، مشددا على أن البلدية لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات البلدية لهذا الشأن على وجوب التقيد بالاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية التي توضح أهم المعايير الفنية المطلوب تنفيذها .

وأهاب رئيس بلدية محافظة الجبيل بجميع المواطنين والمقيمين بمحافظة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أن الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية .

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