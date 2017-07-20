 بلدية الصداوي تغلق محلين وترصد 3 مخالفات خلال أسبوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بلدية الصداوي تغلق محلين وترصد 3 مخالفات خلال أسبوع إزالة 750 لوحة إعلانية مخالفة بمحافظة الجبيل اجتماع أمني برئاسة محافظ الخرج يناقش عدد من المواضيع الأمنية كلية المجتمع ببيش تنتقل لمقرها الجديد بمحافظة بيش من البحرين إلى المملكة ثم الكويت.. إيران تحاول اختراق الأمن الخليجي تقنية حائل تعلن استقبال طلبات التقدم على المرحلة الثانية من برنامج “اُتقن” أمير القصيم يشكر هيئة الأمر بالمعروف في المنطقة جامعة الأمير محمد بن فهد توقع اتفاقية مع الهلال الأحمر لإنشاء مركز للحالات الاسعافية وفد من الشؤون البلدية والقروية يتعرف على قصص نجاح التشجير بالهيئة الملكية العلامة الحسيني: إيران استهدفت الكويت في فتنتها عصابات الحوثي والمخلوع يسرقون أدوية الكوليرا ‏” سعود الطبية”: احذروا شمس الصيف

بلدية الصداوي تغلق محلين وترصد 3 مخالفات خلال أسبوع

بلدية الصداوي تغلق محلين وترصد 3 مخالفات خلال أسبوع
المناطق_الجبيل الصناعية

قام مراقبي قسم النظافة وصحة البيئة في بلدية الصداوي بجولات ميدانية خلال الاسبوع الماضي، على بعض الهجر واشتملت الجولة على نظافة وتقليم وقص الأشجار.

وأوضح رئيس بلدية مركز الصداوي المهندس سالم بن عبيد العجمي أنه تم تخصيص 20 عامل لنظافة الشوارع بالمكانس والكنس اليدوي في مركز أم كداد وهجرة الطليعة ومركز الحيراء ومركز المتياهه الجنوبية ومركز مناخ .

وأضاف أنه تم أيضاً تقليم وقص الأشجار في الصداوي ورفع وإزالة رمال المتراكمة بالطليعة ورفع عدد 600م2 بالصداوي من الرمال بالشوارع الرئيسية والداخلية بالمكانس الآلية والكنس اليدوي وصيانة عدد 240 عمود إنارة بمركز أم كداد واستبدال التالف .     

وأشار رئيس بلدية مركز الصداوي أن قسم الرقابة الصحية قام بإغلاق محلين لعدم تجديد مزاولة النشاط، كما تم تحرير 3 مخالفات والتي اشتملت على عدم وجود شهادات صحية سوء حفظ وتخزين مواد الغذائية وعدم تجديد الترخيص.

وأهاب رئيس بلدية الصداوي بجميع المواطنين والمقيمين بالصداوي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أن الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>