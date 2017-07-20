بلدية الصداوي تغلق محلين وترصد 3 مخالفات خلال أسبوع

قام مراقبي قسم النظافة وصحة البيئة في بلدية الصداوي بجولات ميدانية خلال الاسبوع الماضي، على بعض الهجر واشتملت الجولة على نظافة وتقليم وقص الأشجار.

وأوضح رئيس بلدية مركز الصداوي المهندس سالم بن عبيد العجمي أنه تم تخصيص 20 عامل لنظافة الشوارع بالمكانس والكنس اليدوي في مركز أم كداد وهجرة الطليعة ومركز الحيراء ومركز المتياهه الجنوبية ومركز مناخ .

وأضاف أنه تم أيضاً تقليم وقص الأشجار في الصداوي ورفع وإزالة رمال المتراكمة بالطليعة ورفع عدد 600م2 بالصداوي من الرمال بالشوارع الرئيسية والداخلية بالمكانس الآلية والكنس اليدوي وصيانة عدد 240 عمود إنارة بمركز أم كداد واستبدال التالف .

وأشار رئيس بلدية مركز الصداوي أن قسم الرقابة الصحية قام بإغلاق محلين لعدم تجديد مزاولة النشاط، كما تم تحرير 3 مخالفات والتي اشتملت على عدم وجود شهادات صحية سوء حفظ وتخزين مواد الغذائية وعدم تجديد الترخيص.

وأهاب رئيس بلدية الصداوي بجميع المواطنين والمقيمين بالصداوي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أن الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية .