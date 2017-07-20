إعلان نتائج الطلاب المرشحين للقبول بجامعات وكليات تقنية الرياض

أعلنت لجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض (جامعة الملك سعود، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وسطام بن عبد العزيز، وشقراء، والمجمعة، وكليات التقنية) عن نتائج المرشحين للقبول في الكليات التي تتطلب مقابلة شخصية بعد اعتماد نتائج المقابلات الشخصية، ونتائج المرشحين في رغبتهم الأولى في باقي الكليات، من الطلاب المتقدمين للعام الدراسي 1438/1439هـ، وذلك بعد اعتماد مبدأ المنافسة بين المتقدمين وفق معايير القبول المعتمدة لكل تخصص.

صرح بذلك لـ (واس) عميد شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود عضو اللجنة الدكتور صالح بن مفلح آل صقر، مبينًا أنّ هذه الدفعة تمثل الطلاب الذين تم قبولهم في رغبتهم الأولى، والذين يمثلون 30% تقريباً من إجمالي المقبولين، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع المقبولين يوم الخميس 4 / 11 / 1438 هـ بإذن الله.

وحث الدكتور آل صقر الطلاب المتقدمين على البوابة للدخول على حساباتهم في بوابة القبول الموحد والاطلاع على نتيجة الترشيح وشدد على ضرورة تأكيد القبول للطالب المرشح عبر حسابه في البوابة ابتداءً من يوم الخميس 26 / 10 / 1438 هـ وحتى الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد الموافق 29 / 10 / 1438 هـ أخر موعد لتأكيد القبول عبر بوابة القبول الموحد.

وأكد أن عدم قيام الطالب بتأكيد رغبته في التخصص الذي تم ترشيحه إليه يعني عدم رغبته في القبول، وسيترتب عليه استبعاده نهائياً من القبول في جميع الجامعات الحكومية وكلية التقنية بمنطقة الرياض.