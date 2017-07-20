 عكاظ يستهوي المصورين والمصورات من أنحاء المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عكاظ يستهوي المصورين والمصورات من أنحاء المملكة بلدية الصداوي تغلق محلين وترصد 3 مخالفات خلال أسبوع إزالة 750 لوحة إعلانية مخالفة بمحافظة الجبيل اجتماع أمني برئاسة محافظ الخرج يناقش عدد من المواضيع الأمنية كلية المجتمع ببيش تنتقل لمقرها الجديد بمحافظة بيش من البحرين إلى المملكة ثم الكويت.. إيران تحاول اختراق الأمن الخليجي تقنية حائل تعلن استقبال طلبات التقدم على المرحلة الثانية من برنامج “اُتقن” أمير القصيم يشكر هيئة الأمر بالمعروف في المنطقة جامعة الأمير محمد بن فهد توقع اتفاقية مع الهلال الأحمر لإنشاء مركز للحالات الاسعافية وفد من الشؤون البلدية والقروية يتعرف على قصص نجاح التشجير بالهيئة الملكية العلامة الحسيني: إيران استهدفت الكويت في فتنتها عصابات الحوثي والمخلوع يسرقون أدوية الكوليرا

عكاظ يستهوي المصورين والمصورات من أنحاء المملكة

عكاظ يستهوي المصورين والمصورات من أنحاء المملكة
المناطق_عادل الزهراني
يستهوي  سوق  عكاظ  هواة التصوير  الفوتوغرافي من شتى  مناطق  المملكة  سواء  من المصورين ا والمصورات  من مختلف  الأعمار  فمن  خلال  المتابعة  لعدد من  حسابات  على  وسائل  التواصل  الاجتماعي  رصد اهتمام ملحوظ  بفعاليات  السوق  من جادة  عكاظ  والشخصيات  التاريخية  والفرسان  والوان  السعودية  والرسم  والجداريات  والحرفيين  والتقاطات  لزوار عكاظ   وغيرها  من  الفعاليات  التي  أبهرت  الزوار  فالتيقنا  ماجد  الشهري  أحد  المصورين  الهواة قادما  من أبها  لتوثيق  فعاليات  عكاظ  أما  سميرة  العتيبي  من مكة    فذكرت  أن  التصوير بسوق  عكاظ  يستهوي  الكثير  وهي  تظاهرة  عالمية  أما  أحمد  المالكي مصور  محترف من أهالي  الطائف   فذكر  ان عكاظ تجديد لماض عريق وحاضر مشرق ليهيج إحساس المصور والشاعر وكل ذي موهبه، يعشقه المصورين لألتقاط صور تاريخية بلحظات ذهبية، وفرص التصوير فيه كبيرة وجميلة جداً
اخترنا  لكم  عدد من الصور  بكاميرا  المالكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>