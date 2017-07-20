عكاظ يستهوي المصورين والمصورات من أنحاء المملكة

يستهوي سوق عكاظ هواة التصوير الفوتوغرافي من شتى مناطق المملكة سواء من المصورين ا والمصورات من مختلف الأعمار فمن خلال المتابعة لعدد من حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي رصد اهتمام ملحوظ بفعاليات السوق من جادة عكاظ والشخصيات التاريخية والفرسان والوان السعودية والرسم والجداريات والحرفيين والتقاطات لزوار عكاظ وغيرها من الفعاليات التي أبهرت الزوار فالتيقنا ماجد الشهري أحد المصورين الهواة قادما من أبها لتوثيق فعاليات عكاظ أما سميرة العتيبي من مكة فذكرت أن التصوير بسوق عكاظ يستهوي الكثير وهي تظاهرة عالمية أما أحمد المالكي مصور محترف من أهالي الطائف فذكر ان عكاظ تجديد لماض عريق وحاضر مشرق ليهيج إحساس المصور والشاعر وكل ذي موهبه، يعشقه المصورين لألتقاط صور تاريخية بلحظات ذهبية، وفرص التصوير فيه كبيرة وجميلة جداً

اخترنا لكم عدد من الصور بكاميرا المالكي