 مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7261.13 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إعلان نتائج الطلاب المرشحين للقبول بجامعات وكليات تقنية الرياض مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7261.13 نقطة عكاظ يستهوي المصورين والمصورات من أنحاء المملكة بلدية الصداوي تغلق محلين وترصد 3 مخالفات خلال أسبوع إزالة 750 لوحة إعلانية مخالفة بمحافظة الجبيل اجتماع أمني برئاسة محافظ الخرج يناقش عدد من المواضيع الأمنية كلية المجتمع ببيش تنتقل لمقرها الجديد بمحافظة بيش من البحرين إلى المملكة ثم الكويت.. إيران تحاول اختراق الأمن الخليجي تقنية حائل تعلن استقبال طلبات التقدم على المرحلة الثانية من برنامج “اُتقن” أمير القصيم يشكر هيئة الأمر بالمعروف في المنطقة جامعة الأمير محمد بن فهد توقع اتفاقية مع الهلال الأحمر لإنشاء مركز للحالات الاسعافية وفد من الشؤون البلدية والقروية يتعرف على قصص نجاح التشجير بالهيئة الملكية

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7261.13 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7261.13 نقطة
المناطق_رويترز

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 31.57 نقطة ليقفل عند مستوى 7261.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 71 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 49 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات تهامة، وباتك، وملاذ للتأمين، والمواساة، والإنماء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اللجين، وأسمنت الجوف، وإعمار، وزجاج، وحلواني إخوان، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.25% و 1.15% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، وسابك، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، والراجحي، والأبحاث والتسويق، ودار الأركان، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 52.53 نقطة ليقفل عند مستوى 3645.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 158 ألف سهم تقاسمتها 212 صفقة. –

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>