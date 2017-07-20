مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7261.13 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 31.57 نقطة ليقفل عند مستوى 7261.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 71 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 49 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة، وباتك، وملاذ للتأمين، والمواساة، والإنماء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اللجين، وأسمنت الجوف، وإعمار، وزجاج، وحلواني إخوان، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.25% و 1.15% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، وسابك، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، والراجحي، والأبحاث والتسويق، ودار الأركان، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 52.53 نقطة ليقفل عند مستوى 3645.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 158 ألف سهم تقاسمتها 212 صفقة. –