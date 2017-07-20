 أمين تبوك يقف على تجهيزات مهرجان الورد والفاكهة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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أمين تبوك يقف على تجهيزات مهرجان الورد والفاكهة

أمين تبوك يقف على تجهيزات مهرجان الورد والفاكهة
المناطق_تبوك

وقف أمين منطقة تبوك الأستاذ / نايف بن سعيدان ، ميدانياً يوم أمس على أعمال الأمانة التي تقوم بها في منتزه الأمير فهد بن سلطان ، إستعدادًا لإنطلاق مهرجان الورد والفاكهة ، ورافقه في تلك الجولة وكيل الأمين للخدمات المهندس/ إبراهيم الغبان ، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية الاستاذ / خضر العطوي وعدد من مدراء الإدارات ذات العلاقة بالأمانة .. و استهل بن سعيدان جولته الميدانية بزيارة ومعاينة سجادة الزهور التي تقوم الأمانة بتنفيذها ، وإستمع لشرح عن تلك السجادة من قبل مدير الإدارة العامة للإنشاءات الزراعية بالأمانة والذي أوضح خلال شرحه بأنه تم غرس مايزيد على مليون وربع المليون زهرة من زهور الزينيا والفنكا والقمرنتس وبألوان متعددة من الأبيض والأصفر والبرتقالي والأحمر والبنفسجي .. كما اطلع أمين المنطقة خلال جولته على أعمال صيانة المنتزه ونظافته ، ووجه المختصين بأهمية متابعة كافة أعمال الصيانة والنظافة في منتزه الأمير فهد بن سلطان على مدار الساعة وتهيئة كافة مرافق المنتزه لتكون جاهزة لإنجاح مهرجان الورد والفاكهة والذي سوف ينطلق بعد أيام قليلة حرصًا على إظهار هذا المهرجان بالصورة الجميلة التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة تبوك – حفظه الله – وبمتابعة وحرص من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ – سلمه الله

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