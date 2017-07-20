 قرقاش : الحكمة أن تدرك الدوحة ان الحل خليجي ومفتاحه السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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قرقاش : الحكمة أن تدرك الدوحة ان الحل خليجي ومفتاحه السعودية

قرقاش : الحكمة أن تدرك الدوحة ان الحل خليجي ومفتاحه السعودية
المناطق - وكالات

قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن حل أزمة قطر خليجي، وإن الدول المقاطعة تبحث عن “الحكمة لا المكابرة”.
وأضاف في سلسلة تغريدات عبر تويتر، اليوم الخميس، “تمر كل أزمة بضبابية، مقصودة وغير مقصودة، فالمناورة والاعتماد على حل خارجي وتمييع المفاهيم سراب، ويبقى أساس الأزمة حيا وملخصه تغيير التوجه”.
وأوضح: “في أزمة  قطر الممتدة الرهان على الحل الخارجي ينحسر، وهو رهان واهم ينتقص ويهمش ضرر قطر على جيرانها، والتطاول والمناورة لا تمثل استراتيجية”.
وقال إن “الخوف أن قطر التي انزلقت سياستها من التوسط بين الأطراف إلى تمويل ودعم التطرف ستنزلق مجددا عبر البوابة الخارجية، أوهام السيادة صعبة التصديق”.
وبين أنه “وفي ظل إدراك المجتمع الدولي أن حل مأزق قطر خليجي، نبحث عن الحكمة لا المكابرة، كبير من يقول أخطأت بحقكم ومصلحتي ووجداني ضمن البيت الخليجي”.
وتابع أن “الحكمة أن تدرك الدوحة أن الحل خليجي ومفتاحه السعودية، المناورة والمكابرة والاستقواء بالحزبي والأجنبي (درب الزلق) الذي لا نتمناه للدوحة”.

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