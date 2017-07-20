الخارجية الأمريكية تصنف الجماعة الإسلامية بمصر ضمن المنظمات الإرهابية

صنف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن الإرهاب، الجماعة الإسلامية المصرية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، التي ضمت نحو 70 منظمة حول العالم.

وأشار التقرير، إلى أن الخارجية الأمريكية صنفت الجماعة الإسلامية المصرية باعتبارها جماعة إرهابية منذ أكتوبر 1997، موضحاً أنها تأسست في سبعينيات القرن الماضي، وتعد واحدة من أكبر الجماعات الإرهابية في مصر، كما لفت إلى أنها أسست حزب البناء والتنمية، ذراعها السياسي في عام 2011، الذي خاض الانتخابات البرلمانية في العام نفسه وحصد 13 مقعداً.

وأوضح التقرير، أن الجماعة الإسلامية شنت هجمات مسلحة في التسعينيات، استهدفت قوات الأمن المصرية، ومسؤولين حكوميين، وعدداً من المواطنين الأقباط، كما أعلنت مسؤوليتها عن محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 1995، كما شنت أيضاً هجوماً مسلحاً ضد مجموعة من السائحين الأجانب في الحادثة المعروفة باسم حادث الأقصر عام 1997، لافتاَ إلى أن جزءاً من الجماعة أعلن تخليه عن العنف عام 1999.

وأكد تقرير الخارجية الأمريكية، أن الأعضاء المؤسسين للجماعة الإسلامية في مصر تم إطلاق سراحهم قبل ثورة 2011، بعدما أعلنوا تخليهم عن الإرهاب، لكنه لفت إلى أنه في الوقت نفسه تم إلقاء القبض على عدد من أعضاء الجماعة في عدد من دول العالم، ممن يعملون لصالح تنظيم القاعدة الإرهابي، وأن الجناح الخارجي للجماعة يتكون بشكل أساسي من الأعضاء المتواجدين في عدة دول خارج مصر، ويؤكد أن هدفه الرئيسي هو إقامة دولة إسلامية في مصر بدلاً من الحكومة الحالية.

وأضاف التقرير، أن زعيم الجماعة الشيخ عمر عبد الرحمن، قضى عقوبة السجن مدى الحياة في السجون الأمريكية بسبب تورطه في تفجيرات مركز التجارة العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1993، وأن أنصاره دعوا لشن هجمات انتقامية بعد موته في السجون الأمريكية.