 حنين تبدع في إحدى الفعاليات الجديدة جرب حرفتي بسوق عكاظ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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حنين تبدع في إحدى الفعاليات الجديدة جرب حرفتي بسوق عكاظ

حنين تبدع في إحدى الفعاليات الجديدة جرب حرفتي بسوق عكاظ
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

قدمت  من تبوك  الورد للمشاركة  بسوق عكاظ في دورته الحادية عشر في إحدى  الفعاليات  الجديدة  هذا  العام  واطلق عليها اسم جرب  حرفتي .

التقت  المناطق  بالمبدعة و الرسامة  حنين  سعيد  حوارناها  وقربنا  من فنها  وابداعها  ووضع  بصمة  من خلال  مشاركتها هذا العام ووجهنا لها عدة أسئلة ..
ماهي  نوع  المشاركة ؟  الرسم وفنون تشكيلية

متى  بدأتي  الرسم ؟  منذ الصغر ولكن  تعلمت فيها من المرحلة المتوسطة.
اشرحي لنا الفعالية المشاركة  بها  تعتبر  جديدة  كيف  انطباعك  عنها  ومدى  تقبل  زوار  السوق لها ؟  مشاركتي بفعلية تعبر جديد اول مشاركة لي خارج مدينة تبوك .
المشاركة  هل  أضافت  لك  كفنانة  ؟  لم تظف لي كفنانة بل أصبحت مدربة.
كم  رسمة  تم  رسمها  من بداية  المهرجان  ؟  5 اعمال لأنها تستغرق وقت طويل بالرسم ومشاركة  الأطفال او الزوار يتشاركون الرسمة وأي واحد منهم يعمل بشكل أوسع وينهيها تكون  له .
كيف  تفاعل  الزوار  وخاصة  الأطفال ؟  تفاعل جدا جميل ومميز خاصة للأطفال يتعلمو الرسم يجربون الأدوات الرسم  والسعادة خاصه لمن يأخذ لوحة نوع من التنافس
كلمة  توجيهها  لمن  يملك  موهبة  الرسم  ؟  يحتاج الى الممارسة ونوع من الدعم المادي والمعنوي .
كلمة  أخيرة  لمسؤولي  السوق  ولكل  من دعمك ؟
أوجه لهم كل الاحترام والتقدير على التنظيم وحسن  الاستقبال  فلهم  خالص  الشكر.

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