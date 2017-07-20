حنين تبدع في إحدى الفعاليات الجديدة جرب حرفتي بسوق عكاظ

قدمت من تبوك الورد للمشاركة بسوق عكاظ في دورته الحادية عشر في إحدى الفعاليات الجديدة هذا العام واطلق عليها اسم جرب حرفتي .

التقت المناطق بالمبدعة و الرسامة حنين سعيد حوارناها وقربنا من فنها وابداعها ووضع بصمة من خلال مشاركتها هذا العام ووجهنا لها عدة أسئلة ..

ماهي نوع المشاركة ؟ الرسم وفنون تشكيلية

متى بدأتي الرسم ؟ منذ الصغر ولكن تعلمت فيها من المرحلة المتوسطة.

اشرحي لنا الفعالية المشاركة بها تعتبر جديدة كيف انطباعك عنها ومدى تقبل زوار السوق لها ؟ مشاركتي بفعلية تعبر جديد اول مشاركة لي خارج مدينة تبوك .

المشاركة هل أضافت لك كفنانة ؟ لم تظف لي كفنانة بل أصبحت مدربة.

كم رسمة تم رسمها من بداية المهرجان ؟ 5 اعمال لأنها تستغرق وقت طويل بالرسم ومشاركة الأطفال او الزوار يتشاركون الرسمة وأي واحد منهم يعمل بشكل أوسع وينهيها تكون له .

كيف تفاعل الزوار وخاصة الأطفال ؟ تفاعل جدا جميل ومميز خاصة للأطفال يتعلمو الرسم يجربون الأدوات الرسم والسعادة خاصه لمن يأخذ لوحة نوع من التنافس

كلمة توجيهها لمن يملك موهبة الرسم ؟ يحتاج الى الممارسة ونوع من الدعم المادي والمعنوي .

كلمة أخيرة لمسؤولي السوق ولكل من دعمك ؟

أوجه لهم كل الاحترام والتقدير على التنظيم وحسن الاستقبال فلهم خالص الشكر.