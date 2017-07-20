تحقيقات تكشف علاقة المخلوع بجماعات إرهابية

كشفت تحقيقات مع عناصر إرهابية تقوم بأعمال قطع طرق وسلب للمسافرين على طريق العبر شرق اليمن، تورط المخلوع صالح بالوقوف وراء الجماعات الإرهابية والمسلحة التي تثير أعمال الفوضى.

وقال محامون ، إن النيابة العامة في مأرب تحقق مع عناصر تقوم بأعمال قطع خط (العبر مأرب)، اعترفوا أنهم عسكر في قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح، واعترف أحدهم بأنه ضابط في الحرس الجمهوري وكان قائداً لفصيل من تنظيم القاعدة الذي أسقط حضرموت خلال العام 2015.

وأكد الناشط الحقوقي سليم علاو أن العصابة المضبوطة ارتكبت العديد من جرائم القتل والسلب والنهب، وآخرها جريمة قتل مواطن كان يقود شاحنة في خط العبر.

وقال علاو على صفحته بفيس بوك: “هذه العصابة للأسف جميعهم كانوا في الجيش السابق، أحدهم انخرط في صفوف ما يسمى تنظيم القاعدة في المكلا وأثناء الواقعة كان يشغل قائد معسكر والآخر قائد سرية والثالث في أحد الألوية المتواجدة في حضرموت والرابع من المغرر بهم من أبناء مأرب شارك معهم هو ووالده أما الخامس فكان في الحرس الجمهوري وانضم للشرعية وعليه قضايا سرقة بنادق ومطلوب للواء الذي انضم إليه وسلوكه سيء وبقية المتهمين جميعهم يميلون للسلوك الإجرامي”.

وكانت قوات الأمن أعلنت اعتقال عصابة تقطع طريق العبر مأرب، تبين لاحقاً أنهم موالون للمخلوع صالح.

ويتهم مسؤولون أمنيون المخلوع بالوقوف وراء أحداث العنف التي تشهدها بعض المدن اليمنية.