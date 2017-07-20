 الكرملين : ترامب وبوتين لم يعقدا اجتماعاً سرياً في قمة العشرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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الكرملين : ترامب وبوتين لم يعقدا اجتماعاً سرياً في قمة العشرين

الكرملين : ترامب وبوتين لم يعقدا اجتماعاً سرياً في قمة العشرين
المناطق - وكالات

نفى «الكرملين» اليوم (الخميس)، إجراء «اجتماع سري» بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة «مجموعة العشرين» هذا الشهر، لكنه أكد إجراء حديث غير رسمي بينهما على مأدبة عشاء.
وكان «الكرملين» يرد على أسئلة في شأن محادثة سابقة بين الزعيمين لم يكشف عنها أثارت قلق بعض السياسيين الأميركيين حيال طريقة تعامل ترامب مع ملف العلاقات مع روسيا.
وشكل سلوك ترامب مع نظيره الروسي مادة للمراقبة اللصيقة خلال قمة «العشرين»، في أعقاب مزاعم عن محاولة موسكو التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016 لمساعدة ترامب على الوصول إلى البيت الأبيض، الأمر الذي تنفيه روسيا.
وقال الناطق باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف رداً على سؤال عن طبيعة هذه المحادثة على العشاء: «لم يكن هناك أي اجتماع سري». وأشار إلى أن الزعيمين أجريا محادثة غير رسمية على العشاء وناقشا مسألة التبني.
ووقع بوتين في 2012 على قانون يمنع بموجبه الأميركيين من تبني أطفال روس رداً على قانون جديد لحقوق الإنسان في الولايات المحتدة. وأكد بيسكوف عدم وجود خطط في الوقت الحالي لعقد اجتماع جديد بين ترامب وبوتين لكن هناك فرصة بأن يحدث هذا الاجتماع في مرحلة لاحقة.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية اليوم عن بيسكوف قوله، إنه من «السخيف للغاية» وصف المحادثة غير الرسمية بين بوتين وترامب بأنها سرية. وقال بيسكوف للتلفزيون الرسمي: «استخدام مصطلح مثل (اجتماع سري) و(غير معلن) يثير الدهشة».
وأضاف: «عقد بينهما اجتماع ثنائي تم التوافق عليه رسمياً عبر القنوات الديبلوماسية، ثم تبادلا وجهات النظر والتعليقات مراراً… لم تجرى اجتماعات سرية أو غير معلنة وافتراض أنها حدثت محض عبث».
وقال ترامب في مقابلة لصحيفة «نيويورك تايمز» إن محادثته مع بوتين استغرقت 15 دقيقة وكانت «مجاملات» في معظمها.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية في وقت سابق اليوم، عن المبعوث الروسي الخاص للأمن الإلكتروني أندريه كروتسكيخ أن موسكو تجري محادثات مع الولايات المتحدة في شأن إقامة مجموعة عمل مشتركة للأمن الإلكتروني.
وقالت روسيا الأسبوع الماضي، إن الرئيسين ترامب وبوتين بحثا تشكيل مجموعة لأمن الإنترنت.

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