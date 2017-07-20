 واشنطن تحذر من تعزيز “حزب الله” لترسانته من الأسلحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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واشنطن تحذر من تعزيز “حزب الله” لترسانته من الأسلحة

واشنطن تحذر من تعزيز “حزب الله” لترسانته من الأسلحة
المناطق - وكالات

حذرت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هالي، يوم أمس (الاربعاء)، من ان حزب الله يعزز ترسانته من الأسلحة، مطالبة المجتمع الدولي بإيلاء أنشطة ميليشيا “حزب الله” اللبناني الاهتمام اللازم والضغط عليه لنزع سلاحه.
وجاء تصريح هالي إثر اجتماعها بمبعوث الأمم المتحدة الى لبنان سيغريد كاغ؛ وذلك عشية جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) المنتشرة في جنوب لبنان.
وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة في بيان ان “السفيرة هالي دقت ناقوس الخطر بشأن مراكمة حزب الله للأسلحة، وهو وضع يتطلب اهتمام المجتمع الدولي لمنع مزيد من التصعيد في التوترات الإقليمية”.
واضاف البيان أن السفيرة الأميركية شددت على وجوب أن يمارس المجتمع الدولي “المزيد من الضغوط على حزب الله لنزع سلاحه والكف عن سلوكه المزعزع للاستقرار”.
وشددت هالي على وجوب ان تبدي اليونيفيل “التزاما تاما في التصدي للتهديد الذي يشكله حزب الله”.
ويشارك حزب الله منذ عام 2013 بشكل علني في الحرب في سوريا دعما لقوات النظام الى جانب مقاتلين ايرانيين.
وكانت الأمم المتحدة رفضت في نهاية مايو (أيار) المنصرم اتهامات وجهتها إسرائيل الى حزب الله بتوسيع مراكز المراقبة التابعة له على الحدود تحت ستار منظمة بيئية غير حكومية.
وخاض حزب الله حروبا عدة مع اسرائيل في جنوب لبنان كان آخرها في صيف 2006 وقد استمرت 33 يوما وأسفرت عن سقوط حوالى 1200 قتيل في لبنان معظمهم من المدنيين و160 قتيلا اسرائيليا معظمهم جنود.
وانتهت الحرب بتبني القرار 1701 الذي انتشر بموجبه الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتم تعزيز اليونيفيل لفرض الاحترام الكامل للخط الأزرق الذي يقوم مقام خط الحدود بين البلدين.

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