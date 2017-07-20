 عتق رقبة مقيم باكستاني من ساحة القصاص اليوم بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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عتق رقبة مقيم باكستاني من ساحة القصاص اليوم بالرياض

عتق رقبة مقيم باكستاني من ساحة القصاص اليوم بالرياض
المناطق - الرياض - شاجع الدوسري

بعيدا عن المبالغة بالديات في عتق الرقاب وفي رساله لكل من يبالغ في طلب او دفع الديات لاعتاق الرقاب من القصاص سجل اليوم وفي ساحة القصاص بالرياض مقيم باكستاني أروع  الأمثلة في مبادرته بعد إقناعه واقتناعه بإعتاق خصمه من ساحه القصاص بالرياض اليوم وبدون أي مقابل  مادي او معنوي ابتغاء وجه الله سبحانه وتكللت جهود الأستاذ ضيف مسفر ال ربيع المعروف بمبادراته بإصلاح ذات البين في اعتاق رقبة المقيم الباكستاني خيررسول من حد السيف وتبدا القصة قبل اشهر عندما تم اقتياد القاتل خير رسول لساحة القصاص بوادي الدواسر لتنفيذ الحكم الشرعي بحقه ليبادر الأستاذ ضيف مسفر ال ربيع وبجهود ذاتيه في اقناع أصحاب الدم بالعفو وتبيان فضل ذلك عند الله وفي بادره استجابة لجهود الأستاذ ضيف مسفر ال ربيع طلب أصحاب الدم من الجهات المختصة وقتها تأجيل تنفيذ القصاص لدراسة موضوع العتق والعفو للقاتل مع بقية أصحاب الدم ببلدهم الأصلي باكستان وبعد تواصل واتصالات ومفاهمات ابدى اهل الدم ممثلا بوكيلهم المدعو تصور رغبتهم في اعتاق القاتل خيرالرسول من حد السيف ابتغاء وجه الله وبدون أي مقابل واكد الأستاذ ضيف مسفر ال ربيع ان ذلك تم صباح اليوم الخميس ٢٦/١٠/١٤٣٨بساحة القصاص بالرياض  وسط تهليل وتكبير من الحضور وذكر الأستاذ ضيف مسفر ال ربيع انه لا تربطه أي صله او معرفة سابقه بالقاتل او أصحاب الدم سوى ابتغاء الاجر والثواب في اصلاح ذات البين وإنقاذ نفس واحيائها وقدم شكره وتقديره ودعاءه لذوي القتيل على هذه المبادرة الكريمة سائلا الله ان يغفر لميتهم ويجزيهم خير الجزاء ودعى الأستاذ ضيف مسفر ال ربيع الجميع بالاقتداء بأسرة الباكستاني القتيل في عفوها لوجه الله دون مقابل مادي او مبالغة في طلب الديه رغم فقرها وعوزها سائلا الله ان يعوضهم خيرا في الدنيا والاخرة
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