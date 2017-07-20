في حملة تفتيشية مشتركة شملت “حراج ابن قاسم” ضبط “69” وافدا من مخالفي نظام الإقامة

واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على محال الاتصالات للتحقق من التزام أصحابها بقرار التوطين وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات ، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، والقضاء على محاولات التحايل ، حيث نفذ الفرع مساء الأربعاء بالمشاركة مع الجهات الشريكة متمثلة بشرطة منطقة الرياض ” الضبط الأداري قوة الضبط الميداني” ووزارة التجارة والاستثمار وأمانة مدينه الرياض “صحة البيئة ” حملة كبرى في منطقة المزادات التجارية المعروفة بـ “حراج ابن قاسم “.

وأسفرت الحملة فيما يتعلق بالعمل عن ضبط 6 مخالفات للمادة 36 من النظام التي تحظر على غير السعوديين العمل في المهن المقصورة على السعوديين ” قرار التوطين ” والقبض على 69 وافدا من مخالفي نظام الإقامة والعمل ، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم ، إضافة الى تفتيش عدد من المرافق المرتبطة بالمحلات التجارية والتي قد تستغلها العمالة الوافدة للتحايل على الأنظمة واللوائح ، كما تم تسجيل العديد من الملاحظات المتعلقة بنظام العمل والعمال ، واغلاق 8 من اكشاك البيع المخالفة .

وأكد جريد الدوسري مدير التفتيش بمكتب عمل الرياض أن هذه الحملة المشتركة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ، وهي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها ، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدد الدوسري على انه ووفقا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد .