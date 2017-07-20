 نائب أمير عسير يستقبل رئيس تحرير صحيفة الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير عسير يستقبل رئيس تحرير صحيفة الوطن

نائب أمير عسير يستقبل رئيس تحرير صحيفة الوطن
المناطق - أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس تحرير صحيفة الوطن الدكتور عثمان  الصيني يرافقه نائب رئيس التحرير ماجد البسام .
وأثنى سموه على الجهود المبذولة من قبل صحيفة الوطن في خدمة منطقة عسير ومواطنيها بشكل خاص والمملكة بشكل عام في المجال الإعلامي وإيصال الحقيقة إلى المسئول عبر صفحاتها , مبيناً سموه أن الإعلام يساهم بشكل كبير في التوعية المجتمعية من خلال المعلومات الموثقة والصحيحة
وقدم رئيس تحرير صحيفة الوطن  شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة على حسن الاستقبال .

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