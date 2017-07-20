 ادارة سوق عكاظ يستقبلون اعلامي الباحة بحفاوة وتكريم  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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ادارة سوق عكاظ يستقبلون اعلامي الباحة بحفاوة وتكريم 

ادارة سوق عكاظ يستقبلون اعلامي الباحة بحفاوة وتكريم 
المناطق - الباحة

استقبلت ادارة سوق عكاظ بالطائف مدير المركز الإعلامي بمنطقة الباحة محمد ال ناجم ومدير الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني بالباحة زاهر الشهري و عدد(٢٥)  إعلامي من إعلاميي منطقة الباحة من الصحف الورقية والإلكترونية والقنوات الفضائية ووكالة الانباء السعودية بالباحة وكتاب صحفيين  والذين قاموا بزيارة لسوق عكاظ في دورته الحادية عشر وكان في استقبالهم مدير ادارة سوق عكاظ الاستاذ عبدالله السواط ورحب بالوفد الاعلامي القادم من الباحة كما القى رئيس الوفد الاعلامي الاستاذ زاهر الشهري كلمته  مثمنا هذه الحفاوة بعدها قام الوفد بجولة على سوق عكاظ و على جادة عكاظ والالتقاء بعدد من الحرفيين والممثلين المشاركين بالجادة بعدها قاموا بزيارة للمركز الاعلامي لهيئة السياحة وقدم مدير المركز الإعلامي بمنطقة الباحة محمد ال ناجم شكره للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على هذا الانجاز والذي يضاف الى اعمال الهيئة التي تسعى الى التميز في الفعاليات كما قدم شكره لمدير ادارة سوق عكاظ على الحفاوة والتكريم خلال زيارتهم للسوق بعدها قدم الاستاذ عبدالله السواط هدايا تذكارية لإعلامي الباحة .

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