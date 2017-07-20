 روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران لا أساس لها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دوريات الأمن بجازان تنفذ فرضية أمنية للتعامل مع محاولة القيام بعمل إرهابي وحدة الخدمات النسائية ببلدية الخرج تصادر مواد منتهية الصلاحية  وكالة ” ناسا” الفضائية تطلق اسم موهوبة تعليم الشرقية ” الشيخ ” على أحد الكواكب “تعاوني المندق” يطلق فعالياته الاثنين القادم وتستمر لخمسة ايّام مع كثير من المفاجأت للزوار مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران لا أساس لها ادارة سوق عكاظ يستقبلون اعلامي الباحة بحفاوة وتكريم  نائب أمير عسير يستقبل رئيس تحرير صحيفة الوطن في حملة تفتيشية مشتركة شملت “حراج ابن قاسم” ضبط “69” وافدا من مخالفي نظام الإقامة مذكرة تفاهم للحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية في ذلك بين تعليم الرياض والمجلس البلدي لتيسير سفر اليمنيين الى الولايات المتحدة .. وزير الخارجية اليمني يتسلم مذكرة أمريكية أمانة منطقة الحدود الشمالية تتلف كميات كبيرة من الأعشاب والخضروات بعد ثبوت تلوثها بمبيد Malathion

روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران لا أساس لها

روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران لا أساس لها
المناطق - رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الروسية قوله اليوم الخميس، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية لا تستند إلى أي أساس.

وفرضت واشنطن يوم الثلاثاء، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بسبب برنامج طهران للصواريخ الباليستية. وقالت إن “الأنشطة الخبيثة” التي تمارسها طهران في الشرق الأوسط تقوض أي إسهامات إيجابية للاتفاق النووي لعام 2015.

ونقلت الوكالة عن مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، قوله إن الولايات المتحدة تنفذ ما يخصها من الاتفاق النووي الإيراني “بطريقة سيئة جداً”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>