روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران لا أساس لها

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الروسية قوله اليوم الخميس، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية لا تستند إلى أي أساس.

وفرضت واشنطن يوم الثلاثاء، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بسبب برنامج طهران للصواريخ الباليستية. وقالت إن “الأنشطة الخبيثة” التي تمارسها طهران في الشرق الأوسط تقوض أي إسهامات إيجابية للاتفاق النووي لعام 2015.

ونقلت الوكالة عن مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، قوله إن الولايات المتحدة تنفذ ما يخصها من الاتفاق النووي الإيراني “بطريقة سيئة جداً”.