“تعاوني المندق” يطلق فعالياته الاثنين القادم وتستمر لخمسة ايّام مع كثير من المفاجأت للزوار

برعاية محافظ المندق صالح بن محمد القلطي يطلق المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمندق ملتقاه الصيفي التوعوي الترفيهي “صيفنا متعة وفائدة ” وذلك مساء يوم الاثنين القادم ويستمر حتى ٥ ذي القعدة بمنتزه الخلب بالقرب من حديقة الفراشة.

وأوضح مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المندق المشرف العام على الملتقى محمد بن حسن راشد أن هذا الملتقى الصيفي يأتي ضمن اعمال المكتب خلال فترات الصيف ويهدف الى تقديم الفائدة للحضور مضيفا بأن المكتب يحرص على إقامة مثل هذه الملتقيات في أماكن تواجد الشباب كونهم الفئة المستهدفة في الجانب الاول لتحقيق الأهداف المرسومة لهذا الملتقى لاحتواء الشباب وتعزيز القيم الدينية والوطنية في نفوسهم وغرس المبادىء لدى النشئ وعن البرامج والفعاليات المقدمة من خلال هذا الملتقى لفت الى أن هذه الملتقيات تحظى بإقبال كبير من فئة الشباب لذا عمد المكتب على تكثيف البرامج والفعاليات الجاذبة لهؤلاء الشباب حيث سيكون هناك عدد من الكلمات التوجيهية والتوعوية لعدد من الضيوف الذين سيحيون مساءات الملتقى بكلماتهم وتوجيهاتهم بالاضافة الى تنفيذ عدد من المسرحيات الهادفة والعروض الإنشادية والعروض الحركية والمنولوجات المتنوعة فيما يقدم الملتقى لزواره من الجمهور الكريم الكثير من السحوبات والهدايا والجوائز طيلة فترة المهرجان .

مثمنا لمحافظ المندق دعمه وتوجيهه الدائم لاعمال المكتب ورعايته انطلاقة الملتقى ومتابعته المستمرة

داعيا الجميع لحضور فعاليات الملتقى والمشاركة في فعالياته .