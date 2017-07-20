 وكالة ” ناسا” الفضائية تطلق اسم موهوبة تعليم الشرقية ” الشيخ ” على أحد الكواكب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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وكالة ” ناسا” الفضائية تطلق اسم موهوبة تعليم الشرقية ” الشيخ ” على أحد الكواكب

وكالة ” ناسا” الفضائية تطلق اسم موهوبة تعليم الشرقية ” الشيخ ” على أحد الكواكب
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

أطلقت الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء ” ناسا” أسم الطالبة السعودية الموهوبة فاطمة الشيخ على أحد الكواكب ، تقديراً لجهودها العلمية التي قدمتها لصالح علوم النبات  لمشروعها ” المبتكر كارل٢ في إنبات البذور الطفيلية ” الذي فازت به بالمركز الثاني في مجال علم النبات بمسابقة “إنتل الدولية للعلوم والهندسة ( INTEL ISEF) للعام 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشيخ  بأن بحثها كان قد حصل على المركز الثالث في الأولمبياد الوطنية للإبداع العلمي والميدالية الفضية في مسابقة آيسويب الدولية والمركز الثاني في مسابقة إنتل للعلوم والهندسة العام الماضي 2016 وجائزة خاصة من شركة مونسانتو للابتكار والاستدامة في مجال علم النبات وتكريم من الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء ” ناسا” بتسمية كويكب على اسمها.
وأضافت أن مشروعها يهدف للتخلّص من رصيد البذور الطفيلية في التربة باستخدام مركب كيميائي مبتكر ويسير التكلفة وينظّف التربة الزراعية من هذه البذور الضارّة، حيث اختبرت المركّب الكيميائي المبتكر على أكثر من ٩٠٠٠ بذرة و٢٠ نبتة عائلة.
وعبرت الموهوبة السعودية الشيخ ؛ والتي تبلغ من العمر ١٩ عاما ، والمتخرجة من مدارس الفيصلية الإسلامية بالخبر ، و تستعد للدراسة في جامعة براون، وهي واحدة من أعرق الجامعات الأمريكية وتقع في ولاية رود آيلاند، عن سعادتها وفخرها بإطلاق الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء ” ناسا” اسمها على أحد الكواكب .
واحتفت مديرة عام الموهوبات بوزارة التعليم هويدا البواردي  , بإنجازات موهوبات الوطن العالمي ، حيثُ قالت لـ فاطمة الشيخ ؛ نبارك للوطن , ولكِ هذا الإنجاز والتميز

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