وحدة الخدمات النسائية ببلدية الخرج تصادر مواد منتهية الصلاحية 

صادر قسم الرقابة والتفتيش بوحدة الخدمات النسائية في بلدية محافظة الخرج خلال الجولات التفتيشية المكثفة بأحد المولات مجموعة من المواد المنتهية الصلاحية من كماليات لاستخدامات المرأة وكذلك تم عدم وجود شهادات صحية وتم تطبيق الأنظمة والغرامات على المحلات .

هذا وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري حرص الأقسام المخولة بالبلدية على تطبيق الشروط والضوابط البلدية وخصوصا في المواد التي يتم استخدامها بشكل مباشر وقد تتأثر مع الحرارة وتؤثر على صحة المستهلك وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالف للأنظمة والاشتراطات البلدية .