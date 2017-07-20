 دوريات الأمن بجازان تنفذ فرضية أمنية للتعامل مع محاولة القيام بعمل إرهابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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دوريات الأمن بجازان تنفذ فرضية أمنية للتعامل مع محاولة القيام بعمل إرهابي

دوريات الأمن بجازان تنفذ فرضية أمنية للتعامل مع محاولة القيام بعمل إرهابي
المناطق - جازان

نفذت دوريات الأمن صباح اليوم فرضية أمنية للتعامل مع محاولة القيام بعمل إرهابي بمشاركة أمارة منطقة جازان والدفاع المدني والمباحث والمرور والمهام والواجبات والطوارئ والأسلحة والمتفجرات والأدلة الجنائية بالإضافة لأمانة منطقة جازان والهلال الأحمر وشركة الكهرباء وشركة الاتصالات ومستشفى جازان العام.

وتمثلت الفرضية في قيام ثلاثة أشخاص يستقلون مركبة من نوع هونداي صغيرة بإطلاق النار على أفراد نقطة الضبط الأمني بمزهرة نتج عنه إصابة أحد رجال الأمن ولاذوا بالفرار فتم الإبلاغ عن المركبة ومتابعتها من قبل أفراد الدوريات وتبادل إطلاق النار معهم أسفر عن إصابة أحد ركاب المركبة الفارين أثناء محاولتهم الدخول الى إحدى الاستراحات جنوب الاستاد الرياضي والتحصن داخل الاستراحة وترك مرافقهم المصاب فتم التحفظ عليه من قبل الدوريات وعند استجوابه أفاد بأن مرافقيه مسلحين بأسلحة رشاشة وأنهم يخططون لاستهداف منشأة هامة.

ليقوم رجال الأمن بتطويق الموقع وتحويل حركة السير لطرق بديلة بعيداً عن الموقع والتحكم في المداخل والمخارج المؤدية للموقع حتى وصول الجهات المعنية للتعامل مع الحدث.
وعند وصولها تم اقتحام الاستراحة واستسلام الشخصين الفارين دون إصابات لرجال الأمن ولله الحمد.

فتم التحفظ على الأشخاص واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالحادثة وتسليمهم لجهة الاختصاص.

وفي ختام الفرضية قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة على نجاح الفرضية.

مؤكداً بأن جميع القطاعات مكملة لبعضها دائماً وأبدا مشيراً إلى أن النجاح لا يأتي إلا بتكاتف الجميع للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.

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