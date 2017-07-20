الأمير منصور بن مقرن يستقبل رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بمكتبه في الإمارة رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف الدكتور خليل الثقفي والوفد المرافق له .

ورحب سمو الأمير منصور بن مقرن برئيس الهيئة متمنياً لهم التوفيق في مهام زيارتهم للمنطقة جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات العلاقة بعمل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة .

من جانبه قدم الدكتور خليل الثقفي شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة عسير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .