القنفذي يقف على وحدة العارضة الضمانية ويطّلع على خدمات الجمعية

وقف مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي ، اليوم ، على تجهيزات الوحدة الضمانية في محافظة العارضة شرقي منطقة جازان ، مؤكدًا على أهمية الإسراع في استكمال نواقصها لخدمة مواطني محافظة العارضة .

وتتكون الوحدة الضمانية من مجموعة مكاتب خاصة بالرجال وأخرى للنساء وهي في مراحلها النهائية .

ومن جانبٍ آخر اطلع القنفذي على الخدمات التي تقدمها الجمعية الخيرية في المحافظة للمواطنين والمستفيدين ، وأكد القنفذي على الجمعيات الخيرية بتنمية استثماراتها واستغلال الفرص الإستثمارية وذلك لتنمية خدماتها المقدمة للمواطنين ، عبر عوائد مالية ثابتة ناتجة عن استثماراتها .

ولدى جمعية العارضة مورد مال عبارة عن ٤ مبانٍ حكومية تم تأجيرها من عدة إدارات حكومية

وعملت الجمعية توفير ٨ وحدات سكنية مؤثثة على ثمان أسر ، فيما تعمل على أعداد أكبر لتوفيرها للمواطنين ، و افتتحت معهد تدريب يعتني بالأسر الفقيرة بتدريب أبناءها

دعمت الأسر بمجموعة سيارات متنوعة و تزور اسر الشهداء وتقديم دعم مالي وهدايا ولديها مشروع الكفالة الشهرية .

وتعمل الجمعية على مشروع افطار صائم ومشروع مجمع تجاري عبارة عن ٥٥ وحدة سكنية و مشروع نقل مرضى الفشل الكلوي كأول جمعية تطبق هذه الخطوة في المنطقة و مشروع توصيل مياه السقيا للمنازل في القرى النائية وكذلك برنامج تدريبي للايتام وبرنامج الرياحين و مشروع التدريب والتأهيل وتمكين في الخياطة و برنامج عناية رعاية الايتام و مشروع استثماري للجمعية عبارة عن شاليهات للتنمية السياحية وتخطط لإنشاء المجمع الرياضي .