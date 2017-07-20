خلال تفقدة لفعاليات صيف القصيم.. أمير القصيم يشدد على إيجاد محاضن آمنه للشباب والشابات

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم برامج وفعاليات صيف القصيم في نادي الحي بمدرسة أحمد بن حنبل كنموذج من الفعاليات المقامة والمنتشرة في كافة أنحاء منطقة القصيم بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بحضور وكيل أمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير تعليم منطقة القصيم عبدالله الركيان ومدير مكتب هيئة الرياضة بالمنطقة عبد العزيز السناني .

حيث اطلع سموه في بداية الزيارة على أنشطة نادي الحي بمدرسة أحمد بن حنبل شملت جلسة مجلس الحي والبرنامج الوظيفي وبرنامج التغذية الصحية وجولة على الألعاب والمسابقات الرياضية وألعاب الأطفال والمعرض التعليمي في القاعة الثقافية ودورة الأمن الفكري , واطلع سموه على العديد من المناشط الرياضية والتعليمية والاجتماعية والرسومات والفن التشكيلي , بعد ذلك كرم سموه عدد من أبناء النادي من المتميزين بالمناشط والأعمال الاجتماعية كما كرم عدداً آخر من أبناء شهداء الواجب , بعد ذلك توجه سموه إلى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية , بعد ذلك أطلع على مناشط نادي ذوي الاحتياجات الخاصة واستمع إلى شرح مفصل من رئيس النادي الدكتور إبراهيم الضبيب عن مناشط النادي والإنجازات التي حققها أعضاءه , بالإضافة إلى إطلاع سموه على عدد من المناشط الرياضية شملت رياضة التايكواندو والطائرة والتنس والقدم بالإضافة إلى ميدان الدراجات وعدد من الألعاب المتنوعة في الصالة المغلقة , حيث كرم سموه الفائزين في الدورات الرياضية المقامة خلال صيف القصيم 38 بالإضافة إلى فريق دراجتي في منطقة القصيم .

حيث أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بأنه فخور بالزملاء في جميع القطاعات الحكومية والذين تفاعلوا بمثل هذه البرامج والتي سيقضي بها أبنائنا أوقاتهم وقدمت عبر ترجمة أفكار القطاعات الحكومية وجعلوا أبنائنا وبناتنا يخططوا خططهم بأنفسهم ولم يفرض عليهم أي أفكار وترك لهم مطلق الحرية في برامجهم خلال صيف هذا العام , مؤكداً بأن تفاعل الزملاء في قطاع التعليم والجامعة وهيئة الرياضة والتدريب التقني والمهني والغرفة التجارية وجميع القطاعات كان متميزاً وظهر بشكل يعكس إحتياج الطلاب والطالبات في الاستفادة من وقت فراغهم بشكل يناسبهم , مؤكداً بأن ما شاهده في مدرسة أحمد بن حنبل ومدينة الملك عبدالله الرياضية من نشاطات عكست قضاء أبنائنا وبناتنا أوقاتهم بما يناسبهم ومايرغبون به من مناشط , مؤكداً سموه بالاستمرارية في أن يكون هناك محاضن للشباب ليقضوا أوقات ممتعة في أجواء آمنه عبر إيجاد فعاليات رياضية وتعليمية ومسابقات ومشاركات إجتماعية تعود لهم بالنفع ويقضون أوقاتهم بها , مبيناً بأن هذا العمل عكس مزيداً من النفع , متمنياً بأن يجد الطالب والطالبة حيزاً نافعاً لقضاء وقت فراغهم عبر إيجاد أماكن مناسبة , مبيناً بوجوب التركيز عبر إيجاد مثل تلك الأماكن في فعاليات تتناسب مع رغبات الشباب والشابات , مشيداً سموه أن مشاركة الجهات الحكومية انعكست بكل تناغم وتعاون في إيجاد هذه المناشط في منطقة القصيم والتي نفتخر بها ولله الحمد لأنها بالفعل عكست روح العمل الجماعي لخدمة أبناء وبنات المنطقة بشكل كبير , مقدماً سموه شكره وتقديرة لجميع من تفاعل وقدم تلك الأعمال النافعه سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها في ضل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ ووجود مخلصين من أبناء وبنات المنطقة الذين يعملون ويقدمون كل جهد لخدمة الدين والوطن والمواطن .